Von Harald Berlinghof

Mannheim. Wir folgen dem "Maimarkt-Täfelchen", wie Julia Rubsamen, Mitarbeiterin der Mannheimer Ausstellungsgesellschaft (MAG), das Schild nennt. Allen signalisiert es, auf welchem Weg man sich durch das Gewirr der Maimarkt-Aussteller macht. Einen Tag vor der offiziellen Eröffnung an diesem Samstag bietet die MAG einen Vorab-Rundgang. Damit man sich einen Eindruck verschaffen kann von der Vielfalt auf Deutschlands größter Regionalmesse, die bis 10. Mai dauert.

Auch wenn es in diesem Jahr nur gut 800 statt 1400 Aussteller sind, die sich auf dem Mannheimer Maimarkt präsentieren, ist man stolz bei den Veranstaltern, dass man es in relativ kurzer Zeit geschafft hat, die Verbrauchermesse auf die Beine zu stellen. Weniger Aussteller bedeuten auch einen lockeren und luftigen Aufbau der Händlerstände. Da kann man als Besucher gut Abstand halten. Sicher ist sicher. "Es gibt zwar keine Corona-Auflagen im Moment, aber wir empfehlen, stets eine Maske bereit zu halten, falls Standbetreiber auf dem Tragen von Masken bestehen", hört man von Seiten der MAG.

Über dem Maimarkt lastet insgesamt, das ist spürbar, die Ungewissheit, wie sich zwei Jahre Abstinenz wegen der Corona-Pandemie und die aktuelle Konsumzurückhaltung der Menschen aufgrund des Ukraine-Krieges auf die Besucherzahlen und auf die Umsätze der Händler auswirken werden. "Unsere Erwartungen gehen dahin, dass wir die früheren Besucherzahlen in diesem Jahr wohl nicht ganz erreichen werden. Aber es fühlt sich trotzdem wie ein bisschen Normalität an, dass der Maimarkt wieder stattfindet", so Mannheims Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch bei der Begrüßung.

Traditionell die erste Station beim Maimarkt-Rundgang ist in jedem Jahr eigentlich der Großstand von Mercedes-Benz. Der ist aber gar nicht da, stattdessen befindet sich das Autohaus Gauch an dieser Stelle. Weil man bei der Requirierung der Händler nur wenig Zeit hatte, musste man doch einige Absagen hinnehmen. Viele ausländische Anbieter konnten beispielsweise kurzfristig keine Visa mehr bekommen, so Jan Goschmann, Mitgeschäftsführer der MAG.

Die Hallen selbst sind so mit Ständen bestückt, dass für die Maimarkt-Besucher genügend Platz zum Flanieren bleibt. Die Mittelachse draußen ist zugunsten von Freigelände-Anbietern völlig von Großzelten frei gehalten worden. An alter Stelle befindet sich aber der Pavillon der Stadt Mannheim, zweite Station des Rundgangs. Grötsch erläutert dort die Mannheimer Nachhaltigkeitsinitiative "local green deal". Ein Schwerpunkt des Maimarktes bildet in diesem Jahr denn auch erneut die nachhaltige Mobilität.

Die Sonderschau "unser Hund" wird gestreift, dann geht es zur Halle des Handwerks, wo am Eingang die Mitarbeiter der Bäckerei Zorn mit 120 gefüllten Maimarktbechern warten. Vanillepudding, Erdbeeren und Schlagsahne obenauf gehören genauso zum Maimarkt dazu, wie das Handwerk, die Halle der Metropolregion oder die Halle des Schulterschlusses mit allen Vertretern der "Blaulichtfamilie" wie Polizei, Feuerwehr, Technischem Hilfswerk oder Rettungsdiensten.

Doch selbst Klaus Hofmann, der Präsident der Handwerkskammer, gerät mit seinen Worten ins Hintertreffen, weil die Aufmerksamkeit ganz und gar den Erdbeerbechern gehört. "Endlich wieder Maimarkt", kommentiert Grötsch lachend. Der Preis für die Maimarkt-Leckerei ist allerdings deutlich gestiegen – von 4,50 Euro vor der Coronapause auf 5,50 Euro. "Die Zutaten wurden teurer, das Personal auch", entschuldigt man sich bei Zorn. Das dürften die Kunden in den nächsten Tagen auch an anderen Stellen auf dem Maimarkt hören.