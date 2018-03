Von Alexander Albrecht

Mannheim. "Ich wollte cool sein und habe richtig Mist gebaut", gesteht der junge Mann mit dem gepflegten Drei-Tage-Bart und den seitlich akkurat rasierten Haaren. Der Angeklagte spricht leise und wirkt dabei nicht unsympathisch. Kaum zu glauben, dass er noch vor einem Jahr den Groll vieler Menschen in der Region auf sich gezogen hat. Rückblende: Es ist die Nacht auf den 28. Januar 2017. Der Heidelberger hat Stress mit seiner Freundin gehabt, wie er am Mittwoch vor dem Mannheimer Amtsgericht erzählt. Nun gibt es viele Wege, Frust abzulassen - der damals 22-Jährige wählt einen denkbar schlechten.

Er setzt sich hinters Steuer seines 100.000 Euro teuren Sportwagens. Der schwarze Maserati ist eine Waffe, hat 400 PS unter der Motorhaube und beschleunigt knapp unter fünf Sekunden von null auf 100 "Sachen". Schon seit geraumer Zeit gehört der Fahrer der sogenannten Auto-Poser-Szene an. Junge Männer, die nichts Besseres zu tun haben, als in der Mannheimer City ihre aufgemotzten Schlitten so laut röhren zu lassen, dass viele Anwohner um den Schlaf gebracht werden. Hinzu kommt: Der Maserati-Lenker hat zu diesem Zeitpunkt keinen Führerschein mehr. Die Stadt Heidelberg hat ihm die Papiere entzogen, nachdem er mehrfach zu sehr aufs Gaspedal getreten und geblitzt worden war.

Und auch in jener Januarnacht ist er viel zu schnell unterwegs - mit fatalen Folgen. Der 22-Jährige braust mit mindestens 86 Kilometern pro Stunde durch die verlängerte Fressgasse. Erlaubt sind dort 30. Dann passiert es: Das Luxusauto prallt auf einen VW-Caddy, der vorsichtig aus einer Seitengasse auf die (vorfahrtsberechtigte) Einbahnstraße abgebogen war. Durch die Wucht des Aufpralls "räumt" der Maserati vier weitere, parkende Autos ab. Die Polizei schreibt in ihrem Bericht von einem "Trümmerfeld". Glück im Unglück: Nur der Beifahrer im Caddy wird leicht verletzt. "Sie haben rücksichtslos gehandelt, das Risiko gesucht und gesundheitliche Beeinträchtigungen von anderen billigend in Kauf genommen", hält Staatsanwalt Werner Mägerle dem Angeklagten vor.

Reue zeigt der "Poser" in den Wochen nach dem Unfall nicht. Im Gegenteil: Am 3. März sieht ihn ein Polizist, der privat in der Nähe des Mannheimer Marktplatzes unterwegs ist - wie er einen Smart fährt. In dieser Zeit präsentiert sich der heute 23-Jährige auf Facebook mit einem Foto, das hohe Wellen schlägt. Breitbeinig sitzt der Angeklagte auf der Motorhaube eines Ferraris, darunter steht der Satz: "Das nächste Monster ist unterwegs." Er sei damals ein "Arschloch" gewesen, räumt der Heidelberger ein.

Inzwischen aber sei er gereift, habe sich von falschen Freunden getrennt und arbeite als Kellner in der Shisha-Lounge seiner Schwester. Ab September macht er seine Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Und wird damit beginnen müssen, seinen Schuldenberg von 120.000 Euro abzubauen, so hoch ist der Schaden am Maserati und den vier beschädigten Autos. Um nicht wieder auf die schiefe Bahn zu geraten, nimmt der 23-Jährige zudem psychologische Hilfe in Anspruch. Dafür, dass er sich gebessert hat, spricht eine Geste im Gerichtssaal. Der Angeklagte entschuldigt sich bei dem als Zeugen geladenen Caddy-Fahrer, steht auf und reicht ihm demonstrativ die Hand. Der nimmt die Entschuldigung an. Richter Michael Eichhorn attestiert dem Ex-Poser eine positive Sozialprognose, verurteilt ihn wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Führerschein sowie wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs und gefährlicher Körperverletzung zu einem Jahr Haft auf Bewährung und schließt sich damit weitgehend der Forderung von Staatsanwalt Mägerle an.

Allerdings darf der Angeklagte erst in zwei Jahren wieder einen Führerschein beantragen. Ob er ihn dann auch zügig bekommt, hält Eichhorn für "wenig realistisch". Die Ordnungsbehörden würden jedenfalls "ganz genau hinschauen".