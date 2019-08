Von Andrea Döring

Ludwigshafen. Die Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) hat eine erste Bilanz ihres Einsatzes gegen die Asiatische Tigermücke in Ludwigshafen-Oggersheim gezogen. Die tropische Stechmückenart war dort in größerer Anzahl nachgewiesen. Knapp 20.000 Tabletten mit dem Stechmücken-Bekämpfungmittel BTI seien an Haushalte im Stadtviertel Melm verteilt worden, sagt Kabs-Direktor Norbert Becker. Die Bewohner sollten die Tabletten auf ihren Grundstücken in alle Behälter werfen, in denen sich Wasser ansammeln kann. Denn dort legt die Tigermücke ihre Eier ab - in Blumentöpfen, Vasen, Untersetzern, Eimern, Flaschen, Gläsern oder Regentonnen.

Der BTI-Wirkstoff ist ein Bakterieneiweiß, das nur Mücken tötet, für Menschen, Tiere und Pflanzen aber unbedenklich ist. Mit den Tabletten soll eine weitere Verbreitung der Tigermücke entlang des Rheins Richtung Norden verhindert werden. "Wir wollen sie aus unseren Gefilden raushalten", sagt Ludwigshafens Umwelt-Bereichsleiter Rainer Ritthaler. Die Tigermücke überträgt Krankheitserreger wie beispielsweise das Zika-, das Chikungunya- und das Dengue-Virus. Dabei ist sie noch wirksamer als andere Arten.

Weil sie nicht in der Nacht ihren Blutdurst stillt, ist die Tigermücke gleichzeitig sehr aggressiv und vorsichtig. Ihre Opfer, Menschen und Säugetiere, sind wach und bewegen sich. Oft muss die weibliche Mücke, die das Blut für ihre Brut braucht, die Mahlzeit abbrechen und sich einen anderen Wirt suchen.

Ist das Blut des einen Opfers infiziert, überträgt die Tigermücke die Krankheit gleich auf das nächste. Nicht nur von Mensch zu Mensch besteht Ansteckungsgefahr, auch von Tier zu Mensch und umgekehrt können die Insekten gefährliche Krankheiten übertragen. Die Gefahr einer Übertragung von Dengue-, Chikungunya oder Zika-Viren ist in Deutschlands Klima zwar klein, aber vorhanden.

So weit soll es in der Metropolregion Rhein-Neckar gar nicht erst kommen. Zwar hat sich die Tigermücke entlang des Oberrheingrabens auch über Freiburg, Karlsruhe und Heidelberg verbreitet. In Weinheim und Ludwigshafen fanden die Behörden bislang die nördlichste stabile Population. Doch mit Hilfe der Bevölkerung kann man sie effektiv bekämpfen. "Es ist die Frage, wie die Leute kooperieren", erklärt Becker. Beim Verteilen der Flugblätter und der BTI-Tabletten sei man in Oggersheim auf große Resonanz gestoßen.

Im Gegensatz zur Rheinschnake, die überwiegend in Überschwemmungsgebieten vorkommt, liebt die Tigermücke kleine Wasserbehälter. Zur Bekämpfung hilft, zum Beispiel Eimer oder Gießkannen so zu lagern, dass sich kein Regenwasser ansammeln kann oder Wasserfässer, kleine Brunnen und Ähnliches mit BTI zu behandeln. Eine Tablette reicht für ein Volumen von 50 Litern und hält für etwa drei Wochen.

Mit dem Wasser kann man ohne Bedenken weiterhin beispielsweise die Blumen gießen. Um eine Verschleppung der Eier zu vermeiden, sollte man jedoch Behälter aus dem Gebiet nicht ungereinigt an andere Orte bringen. Auch ausgetrocknete Behälter können eine Gefahr darstellen. Die Stechmücken-Eier auf den Oberflächen werden aktiviert, sobald sie wieder mit Wasser in Kontakt kommen. Doch Wasser und Seife hilft. "Es reicht, die Behälter mit Spüli und einem Schwamm gründlich zu reinigen", betont Ritthaler.