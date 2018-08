Ludwigshafen. (alb/hab/rs) Eine Ära geht am Dienstagabend in Ludwigshafen zu Ende: Die Stadt verabschiedet Oberbürgermeisterin Eva Lohse bei einem Festakt im Pfalzbau in den Ruhestand. Die 61-Jährige stand 16 Jahre lang an der Rathausspitze, am 1. Januar tritt Nachfolgerin Jutta Steinruck (55; SPD) ihr Amt an. Die Genossin scheidet am kommenden Freitag aus dem Europäischen Parlament aus. Steinruck hatte bei der OB-Stichwahl Mitte Oktober den CDU-Stadtrat Peter Uebel deutlich hinter sich gelassen.

Ihr Stellvertreter kommt auf jeden Fall aus den Reihen der Christdemokraten. Das ist in der Koalitionsvereinbarung zwischen ihnen und der SPD klar geregelt. Danach stellt jene der beiden Parteien den Bürgermeister, der nicht das Stadtoberhaupt angehört. Die CDU schlägt die bisherige Schul- und Kulturdezernentin Cornelia Reifenberg (59) vor. Sie würde den SPD-Mann Wolfgang van Vliet beerben, der an die Spitze der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GAG rücken soll.

Ursprünglich galt bei der CDU Baudezernent Klaus Dillinger als gesetzt. Der war allerdings wegen häufiger Baustellen und Staus in die Kritik geraten. Reifenberg und Dillinger sollen am heutigen Montag für acht Jahre gewählt beziehungsweise bestätigt werden. Streit gibt es noch um die Besetzung des Chefpostens bei der GAG. Wolfgang van Vliet (58) soll auf Wolfgang Merkel (67) folgen, der in den Ruhestand geht und auch als Ludwigshafener CDU-Vorsitzender aufhört.

Doch jetzt wittert die Opposition "Mauschelei" der beiden großen Parteien und fordert eine Ausschreibung. CDU und SPD halten dagegen: Van Vliet sei als Jurist immerhin seit Jahren mit vielen GAG-Entscheidungen vertraut. Er ist aber nicht nur Bürgermeister, sondern zugleich auch Sozialdezernent der Stadt. Hier ist die Nachfolge bereits geregelt: Beate Steeg (59), bis vor Kurzem SPD-Fraktionsvorsitzende im Frankenthaler Stadtrat, ersetzt van Vliet.

Das alles dürfte Eva Lohse nur noch am Rande interessieren. Vor ihrer großen Abschiedsfeier am Dienstag ist sie am Freitag mit der Hermann-Heimerich-Plakette ausgezeichnet worden. Die höchste Auszeichnung der Metropolregion geht zurück auf den ehemaligen Mannheimer Oberbürgermeister, der als starker Verfechter einer bundesländerübergreifenden Zusammenarbeit an Rhein und Neckar galt. "Wenn man sich die wohlhabendsten 100 Regionen Europas anschaut, dann sind die zwölf deutschen Metropolregionen dort immer gut platziert - auch unsere kleine, feine aber selbstbewusste Metropolregion Rhein-Neckar", sagte Lohse bei der Versammlung des Verbands Region Rhein-Neckar in Mannheim.

Ihr Nachfolger als Vorsitzender des Gremiums, Landrat Stefan Dallinger, lobte die 61-Jährige: "Du hast stets über den Tellerrand von Ludwigshafen hinaus geschaut." Auch die bisherigen Träger der Hermann-Heimerich-Plakette - Helmut Beck, Prof. Klaus Fischer, Roland Schilling, Werner Schineller, Heinrich Zier und Uwe Kleefoot - wohnten der Verleihung bei.