Von Carsten Blaue

Heidelberg/Mannheim. Volle Straßen. Autofahrer, die sich enge Spuren mit Bussen und Bahnen teilen. Dazu Radfahrer und Fußgänger, die ihren Raum fordern. Und zwischendrin Lastwagen, die ihre Lieferungen loswerden wollen. Die Städte in der Region sind dicht. Ein Bild, wie es die Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar (IHK) in ihrer Studie mit dem Titel "Verkehrliche Erreichbarkeit der innerstädtischen Wirtschaft" zeichnet. Darin fordert die Kammer Maßnahmen, die den Anlieferverkehr in den Innenstädten auch in Zukunft sichert.

Tenor: Schon heute sei der termingerechte Warentransport kaum möglich, so Kammerpräsident Manfred Schnabel. Mit der Studie will die IHK die Dringlichkeit des Problems deutlich machen und die Städte und Gemeinden sowie die Metropolregion "zum Handeln antreiben".

Rund 1000 Haushalte in der Metropolregion sowie 1600 Unternehmen wurden befragt. Die Erhebung ergab, dass in Heidelberg 40 Prozent der Firmen die Erreichbarkeit für den Lieferverkehr "schlecht" finden. In Mannheim sind es 31, in Mosbach 32 Prozent. Für alle drei Städte gibt die IHK "konkrete Handlungsempfehlungen".

Darüber hinaus fordert die Studie allgemein eine Lösung akuter Probleme im Stadtverkehr, etwa durch den weiteren Ausbau Öffentlicher Verkehrsmittel. Zudem müsse der Durchgangsverkehr konsequent aus den Innenstädten herausgehalten werden. Die Kommunen sollten ihre Verkehrsplanung zudem stärker an den Bedürfnissen der Wirtschaft orientieren.

Als weiteren Schritt empfiehlt die IHK unter anderem einen Wandel in der Logistik. So müssten außerhalb der Innenstädte Plätze zum Warenumschlag entstehen, die von hier aus mit kleineren Verkehrsmitteln weitertransportiert werden. Schließlich fordert die Kammer, dass sich die Region besser auf den steigenden Verkehrsbedarf der Zukunft einstellen muss - sei es durch den Bau neuer Straßen oder neuer Brücken, wie einer weiteren Rheinquerung.