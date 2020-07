Hoher Ekelfaktor. Unter der Leiste in der Küche eines Restaurants bot sich den Kontrolleuren dieses unfassbare Bild. Foto: Hebbelmann

Von Sabine Hebbelmann

Wiesloch/Rhein-Neckar.Als sie über der Saladette eines Restaurants eine Kakerlake entdeckt, dokumentiert die Lebensmittelkontrolleurin den Fund schnell mit ihrem Handy. Sie hebt die Leiste empor, unter der das flinke Insekt verschwunden ist, und findet gleich noch mehr Ungeziefer.

Diese und andere Ekelfotos präsentierte das Veterinäramt und Verbraucherschutz jetzt in Wiesloch. Gemeinsam mit Amtsleiter Lutz Michael und der neuen Dezernentin für Ordnung und Gesundheit, Doreen Kuss, stellte Rudi Wolf als Referatsleiter den Jahresbericht 2019 der Lebensmittelüberwachung für den Rhein-Neckar-Kreis vor.

Referatsleiter Rudi Wolf misst die Temperatur einer Kühlanlage. Foto: Hebbelmann

Damit die lebensmittelrechtlichen Vorschriften im Landkreis eingehalten werden, führen Amtstierärzte und Lebensmittelkontrolleure regelmäßige Kontrollen durch und nehmen Proben. Diese erfolgen nach einem bestimmten Rhythmus, aber auch außerplanmäßig, also bei Verdachtsfällen, Verbraucherbeschwerden oder Erkrankungen. Der Häufigkeit, mit der ein Betrieb kontrolliert wird, liegt dabei eine Risikobewertung zugrunde. Diese wiederum setzt sich zusammen aus dem Risiko, das der Betrieb aufgrund seiner Betriebsart erhält und der betrieblichen Hygiene (unter anderem Personal- und Betriebshygiene), wie sie bei einem Kontrollbesuch festgestellt wird.

"Ein Unternehmen, das zum Beispiel Hackfleisch herstellt, hat eben von Haus aus ein höheres Risiko als eine Firma, die nur verpackte Waren lagert", erläuterte Referatsleiter Rudi Wolf. Bei ihren Kontrollen stoßen die Mitarbeiter aber nicht nur auf Unappetitliches. Gerade bei teuren Delikatessen kommt es immer wieder zu Täuschungen. "Wer Seezunge bestellt, will Seezunge auf dem Teller haben und nicht irgendeinen Plattfisch", sagte Wolf.

Großteil der Betriebe hält sich an Recht und Gesetz

Im vergangenen Jahr wurden 3461 Kontrollen in 2336 Betrieben durchgeführt. Dabei wurden 606 Mängelberichte wegen Verstößen gegen das Lebensmittelrecht geschrieben. In 32 Fällen musste der Betrieb vorübergehend geschlossen werden. Dazu kamen 102 Bußgeld- und 30 Strafverfahren. Im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht ist die Zahl der Ordnungsverfügungen. Waren es 2018 noch 395, so liegt die Zahl 2019 bei 578. Für die Beseitigung der Mängel werden Fristen gesetzt.

"Man muss klar sagen, dass der Großteil der von uns kontrollierten Betriebe ordnungsgemäß arbeitet, sich also an Recht und Gesetz hält", betonte Doreen Kuss.

Seit Frühjahr 2019 sind die Lebensmittel-Behörden gesetzlich verpflichtet, die Verbraucher im Internet sechs Monate lang über festgestellte Verstöße gegen die Lebensmittelsicherheit zu informieren. Dabei werden der Name des Betriebs und der Grund der Beanstandungen veröffentlicht. 35 Veröffentlichungen gab es im vergangenen Jahr über die Seite des Rhein-Neckar-Kreises. Vergeblich versuchten Betriebe, sich dagegen zu wehren. "Was die Betroffenen an Rechtsbeistand aufgefahren haben, war schon beeindruckend", erzählte Wolf.

Ein Schwerpunkt der Lebensmittelkontrolleure lag auf der Fortsetzung des Projekts Schankanlagenhygiene. 30 Gaststätten und Imbisse im gesamten Rhein-Neckar-Kreis, die offenes Bier aus Schankanlagen anbieten, wurden kontrolliert. Dabei wurden auch 20 Bierproben erhoben, von denen fünf zu beanstanden waren. Bei der mikrobiologischen Untersuchung wurden Pseudomonaden (Eiweißverderber) und coliforme Keime in teilweise erheblicher Höhe nachgewiesen. Beide Keimtypen gehören nicht zur typischen Flora von Bier und "sind meist ein Hinweis auf eine unzureichende Reinigung beziehungsweise einen hygienisch nicht sachgerechten Umgang des Schankpersonals mit Bauteilen der Schankanlage, also Schläuche, Zapfköpfe oder Zapfhähne", erläutert Rudi Wolf.

Eine größere Aktion stellten zudem im Frühjahr und Spätjahr 2019 gemeinsame Kontrollen entlang der A6 und A5 mit der Autobahnpolizei in Walldorf dar. Bei den Kontrollen von Transportern mit kühlpflichtiger Ware fiel auf, dass es oft bei der Einhaltung der Kühlkette zu Abweichungen kam und dass die Ware nicht immer mit der erforderlichen Kühl- beziehungsweise Tiefkühltemperatur transportiert wurde. Besonders hoch war diesbezüglich die "Trefferquote" bei Kleintransportern, die ohne ausreichende Kühlung Lebensmittel transportierten.