Landau/Karlsruhe. (dpa/lrs) Nach dem gewaltsamen Tod einer 86-Jährigen in Landau ist der Prozess gegen einen 24-jährigen mutmaßlichen Täter kurz nach dem Auftakt vertagt worden. Hintergrund ist ein Befangenheitsantrag gegen einen der Richter am Landgericht in Landau. Außerdem wurde bekanntgegeben, dass der Bundesgerichtshof die Urteile gegen zwei der Täter in dem Fall teilweise aufgehoben hat.

Den Männern wird vorgeworfen, im Mai 2016 in Landau-Mörlheim die Seniorin in ihrem Haus beraubt sowie geschlagen und getreten zu haben. Dabei verletzten sie die Frau so schwer, dass sie starb. Nach Darstellung der Ermittler brachten die Männer die Frau zum Öffnen eines Fensters, indem der Sohn von einem der Verurteilten davor um Hilfe rief.

Die Karlsruher Richter bemängelten, dass den beiden Verurteilten nur zwei statt vier Merkmale des Mordtatbestands angelastet werden könnten. Sie verwiesen das Verfahren an das Landgericht Landau zurück. Dieses muss nun entscheiden, ob es sich tatsächlich um eine «besondere Schwere der Schuld» handelt. Das würde eine vorzeitige Haftentlassung ausschließen. Es sei außerdem zu klären, ob einer der Verurteilten strafmildernd behandelt werden müsse, da er zwei seiner Mittäter belastet habe.

Im zweiten Prozess sagte der Anwalt des 24-Jährigen, der Befangenheitsantrag betreffe jenen Richter, der im Verfahren gegen die beiden anderen Angeklagten der Berichterstatter gewesen sei. Im ersten Prozess sei der 24-Jährige, der damals nicht vor Gericht gestanden hatte, vorverurteilt worden. So sei die Kammer überzeugt gewesen, dass er von der 86-Jährigen die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert und auf die am Boden liegende Frau eingetreten und -geschlagen habe.

Da der betroffene Richter nun zu dem Befangenheitsantrag Stellung nehmen und die Kammer in einer anderen Besetzung darüber entscheiden muss, wurde die Sitzung bis zum 12. Februar unterbrochen. Oberstaatsanwältin Anne Herrmann bezeichnete den Antrag als unbegründet. Die Vertreterin der Nebenklage, die die sieben Kinder der 86-Jährigen vertritt, schloss sich der Staatsanwaltschaft an.

Während dem 24-Jährigen zunächst die Flucht gelang, wurden die anderen beiden Männer im Februar 2017 wegen Mordes und Raubes mit Todesfolge zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Landgericht stellte bei den damals 25 und 30 Jahre alten Männern außerdem die besondere Schwere der Schuld fest.

Für den 24-Jährigen klickten drei Monate später aufgrund eines Europäischen Haftbefehls in Ungarn die Handschellen. Der Mann werde von den beiden anderen belastet, außerdem gibt es eine DNA-Spur am Tatort, sagte Herrmann, die am Montag keine Gelegenheit hatte, die Anklage vorzutragen. Der Angeklagte selbst habe bislang von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht.