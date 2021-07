Von Stefan Hagen

Heidelberg/Rhein-Neckar. "Die verwenden sogar Logos von unseren ortsansässigen Dachdeckern!" Tobias Menzer kann nicht fassen, wie dreist und skrupellos unseriöse Handwerker versuchen, ihren Kunden das Geld aus der Tasche zu ziehen. In diesem Zusammenhang warnt der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Rhein-Neckar eindringlich vor Haustürgeschäften: "In Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis prellen sogenannte Dach-Haie ahnungslose Hausbesitzer", lautet seine alarmierende Botschaft.

Zahlreiche arglose Menschen seien bereits Opfer dieser hinterlistigen Masche geworden. Generalstabsmäßig würden unseriöse Handwerkerkolonnen derzeit Ortsteile und ganze Gemeinden nach übler Drücker-Kolonnen-Manier abarbeiten, sagt Menzer. Gerade nach Unwettern könnten die unseriösen Dach-Handwerker besonders leicht abkassieren.

"Wenn der Fachbetrieb im Ort alle Hände voll zu tun hat und nicht gleich zur Stelle sein kann, schlagen die ,Haie’ gerne zu", weiß Karl-Heinz Winterbauer, Obermeister der Dachdecker-Innung Heidelberg. Ein seriöser Dachdecker-Innungsbetrieb sei, ergänzt der Fachmann, "derzeit bis zum Jahresende und teilweise noch bis zum Frühjahr 2022 ausgebucht".

Die neueste Masche der Betrüger sei besonders dreist: Dabei würden sich die "Außendienstler" dieser Kolonnen als Mitarbeiter von lokalen Betrieben ausgeben. Die Logos der ortsansässigen Dachdecker würden von der offiziellen Firmenhomepage heruntergeladen und so für das Angebotsschreiben zur Auftragserteilung genutzt. An der Haustür teilen diese Leute dann mit, sie hätten zufällig in der Nähe zu tun, dabei sei ihnen ein Schaden am Dach ihres neuen Opfers aufgefallen, beschreibt Winterbauer die Vorgehensweise.

"Da wird Pfusch zu weit überhöhten Preisen verkauft und werden Sanierungen durchgeführt, die gar nicht notwendig sind", ärgert sich der Obermeister der Dachdecker-Innung Heidelberg. "Dies fällt derzeit leider erst auf, wenn überraschend Strafanzeige gegen unsere ahnungslosen lokalen Betriebe gestellt wird", ergänzt er.

Da man Haustürgeschäfte nur innerhalb einer bestimmten Frist widerrufen könne, fehle bei den meisten Aufträgen jegliche Datumsangabe. Zudem übersteige der tatsächliche Endpreis der Arbeiten das vermeintlich günstige Angebot, das die "Dach-Haie" ihren Kunden machen, meistens um ein Vielfaches. "Für nicht wenige Hausbesitzer endet die Geschichte sogar mit einem finanziellen Desaster und einem Dach, das nach dem Besuch der ,Haustür-Handwerker’ dann wirklich reparaturbedürftig ist", bedauert Winterbauer.

Die Folgeschäden der Reparaturen, die für den Laien erst nach Jahren sichtbar werden, seien drastisch: "Die Palette reicht von Schimmel in Decken, Wänden und Dämmung bis zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden", zählt der Obermeister auf. "Qualifizierte Arbeit ist von diesen mobilen Arbeiterkolonnen nicht zu erwarten, deshalb sollte man sich gar nicht erst auf solche Geschäfte einlassen", rät Winterbauer. "Die Autonummer der Firmen bitte aufschreiben und der Innung melden", appelliert er. Nur so könne gegen diese Leute vorgegangen werden.

Dann hat Winterbauer noch ein paar Tipps parat. Alarmglocke an: Ein seriöser Handwerker klingelt nicht an der Haustür; keine spontane Auftragserteilung an der Haustür – man darf sich nicht überrumpeln lassen; nur Handwerker in die Wohnung lassen, die man auch tatsächlich bestellt hat. "Und vor allem nicht in bar bezahlen", sagt Winterbauer.

Wer auf der sicheren Seite sein möchte, sollte sich unbedingt an einen Dachdeckerbetrieb der Innung wenden, lautet sein Fazit.

Info: Weitere Informationen gibt es bei der Dachdecker-Innung Heidelberg, Telefon 0621/300-998-60 oder unter info@kh-rhein-neckar.de.