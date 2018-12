Ketsch. (pol/mare) Ein Horrorszenario: Ein Mann läuft Amok und sticht mit einem Messer wahllos auf Passanten ein. Diese Nachricht versetzte am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr ganz Ketsch in Aufruhr. Die Polizei rückte auch mit einem Großaufgebot an. Und konnte schnell Entwarnung geben: Es handelte sich lediglich um einen Familienstreit.

Ein Mann - so hieß es - habe zunächst seine Frau erstochen, sei dann in Zentrumsnähe auf die Straße gegangen und habe weitere Menschen attackiert. Aufruhr und Angst im Ort waren groß - und real. "Es lag ja die Meldung vor, dass ein Messer im Spiel sei", sagt ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage.

Die Beamten rückten mit mehreren Streifenwagenbesatzungen aus, rieten Bewohnern, Zuhause zu bleiben, das Schlimmste annehmend. Doch der Fall trat nicht ein.

Einen Streit zwischen einem Mann und dessen Frau gab es tatsächlich. Der war am Ende zwar enorm - passiert ist dabei aber nichts. Details konnte der Polizeisprecher zwar keine nennen. Aber: "Niemand wurde verletzt." Und die Menschen in Ketsch konnten durchatmen.