Von Nicoline Pilz

Rhein-Neckar. "Fragen Sie mich mal, was ich nicht habe, das kann ich schneller beantworten." Die Krankheitsgeschichte von Rainer Iller (Name von der Redaktion geändert) ist lang und sie ist schwer. Der Mann ist seit 1977 Gipser und war jahrelang auf Baustellen unterwegs. Die schwere körperliche Arbeit hat ihre Spuren hinterlassen und die Knochen kaputtgemacht.

2007 fing es an mit Knieproblemen. Durch eine Operation schaffte er es, die drohende Berentung hinauszuziehen. Seit Juni 2016 ist der 57-Jährige krankgeschrieben - er hat Arthrose in einem Arm und im rechten Knie, eine Hand ist unbeweglich. Er hat Bandscheibenschäden, Bluthochdruck, Kreislauf- und Herzprobleme, was nicht zuletzt an einer zu großen Herzklappe liegt. Und Probleme mit seinem Zucker hat Iller auch. Er hat abgenommen, um die Gelenke zu entlasten, sagt aber: "Weite Strecken laufen, das geht nicht."

Er darf nicht mehr als zehn Kilogramm tragen, nicht auf Leitern steigen und keine Arbeiten auf den Knien verrichten. Auch langes Sitzen sei nicht drin: "Ich muss nach eineinhalb bis zwei Stunden Sitzen eine Schmerztablette nehmen und mich hinlegen", schildert er. "Was stellen die sich vor, was man noch tun kann?", fragt er und klingt ratlos. "Aber die von der Rentenkasse haben mir gesagt, ich könne doch noch stundenweise Kugelschreiber zusammenbauen", schildert er. Er sagt es sachlich, doch die Kränkung sitzt tief, das spürt man. Seine Krankheitsgeschichte hat ihn depressiv werden lassen. Auch deswegen war und ist er in Behandlung.

Zweimal hat er bereits Rente wegen Erwerbsminderung beantragt, zweimal wurde das vom Regionalzentrum der Deutschen Rentenversicherung in Mannheim abgelehnt. Das Amt argumentiert, und dieses Schreiben liegt der RNZ vor, er könne noch mindestens sechs Stunden am Tag erwerbsfähig sein.

Illers Grad der Schwerbehinderung liegt bei 70 Prozent. Zudem bescheinigt ihm der Schwerbehindertenausweis das "G": Das Merkzeichen steht dafür, dass der schwerbehinderte Mensch in seiner Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich beeinträchtigt ist.

Seit vielen Jahren ist er ehrenamtlich aktiv und seinem Verein eine wertvolle Stütze. Auch diese Tätigkeit hat er drastisch einschränken müssen. Das Leben findet für ihn inzwischen hauptsächlich in den eigenen vier Wänden statt. Momentan erhält er Geld vom Arbeitsamt in Höhe von 1025 Euro. "Das reicht nicht zum Leben und nicht zum Sterben", meint er.

Mit der Rente wegen Erwerbsminderung käme er im Monat auf 200 Euro mehr. Das würde helfen. "Meine Frau arbeitet zum Glück. Ohne sie würden wir es nicht schaffen. Das Häuschen ist auch noch nicht abbezahlt", sagt er weiter. Und betont: "Ich wollte nie ein Sozialfall werden." Iller ist Mitglied im Sozialverband VdK, der ihn vor Gericht vertritt. Gegen die Ablehnung des Rentenbescheids haben Iller und der VdK Einspruch erhoben.

So schwerwiegend Illers Beeinträchtigungen auch klingen und ärztlich bestätigt sind, so ist er doch kein Sonderfall. Seitdem die Bundesregierung im Jahr 2001 die Gesetzgebung geändert hat, werden rund 90 Prozent ähnlicher oder noch schwererer Fälle von der Rentenversicherung abgelehnt. Böswillig ist das nicht, sie folgt dabei lediglich den gesetzlichen Vorgaben, die auf einer politischen Entscheidung beruhen.

Allein durch eine Schwerbehinderung erhält man keine Rente wegen Erwerbsminderung mehr. Und die Berufsunfähigkeitsrente, früher eine Zwei-Drittel-Rente, ist auf 50 Prozent gefallen. Selbst Rollstuhlfahrern mit einer Schwerbehinderung von 100 Prozent wird zugemutet oder zugetraut, je nach Betrachtungsweise, noch vollschichtig einer Tätigkeit nachzugehen. Auch Iller soll noch sechs Stunden am Tag arbeiten gehen - eine Tätigkeit zwischen Stehen und Sitzen sei ihm möglich, meint die Rentenversicherung.

Die Vermittelbarkeit eines solchen Jobs spielt keine Rolle bei der Entscheidung. Die Gesetzeslage ist dabei weit entfernt vom subjektiven Empfinden der Betroffenen.