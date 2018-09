Von Marco Partner

Oftersheim. Peter und Ursula Zemler können ihr Glück kaum fassen. Im Mai erlebten sie ihn erstmals live im Mannheimer Rosengarten, als er mit Schlagerikone Semino Rossi im Duett sang. "Er hat eine kräftige, voluminöse Stimme", schwärmt Peter, der prompt seine Nichte beauftragte, mal den Namen Jonathan Zelter im Internet zu googeln.

Und siehe da: Das Netz berichtete nicht nur vom aufgehenden Stern im Schlagerhimmel, nur vier Monate später ist der 24-jährige Wahl-Mannheimer sogar in Oftersheim zu Besuch. Nur ein paar Straßen von den Zemlers entfernt, singt er am Sonntag im Oftersheimer Gemeindepark. Und das auch noch bei freiem Eintritt. "Keine Frage, dass wir dabei sind", freut sich Ursula, die mit Mann und Nichte eine der vorderen Plätze ergattert.

Jonathan Zelter bildet den Schlussakkord der Konzertreihe "Musik im Park". Nicht nur für die Zemlers geht bei bestem Wetter ein kleiner Spätsommernachmittagstraum in Erfüllung. Überall verstreut platzieren sich die Zuhörer mit ihren weißen Plastikstühlen, ruhen auf der Parkbank und den Gemäuern - oder machen es sich gleich auf einer Picknickdecke bequem. Rund 300 Besucher sind es, die dem Singer und Songwriter lauschen, der von seinen Bandmitgliedern Alexander Broschke (Bass) und Philipp Sengle (Gitarre) begleitet wird. Bart, liebevolles Lächeln, eine warme Stimme und tiefsinnige Texte - das sind die Markenzeichen des gebürtigen Wittlichers.

"Mein Leben macht ’nen Kopfstand, mein Leben macht mit Dir ’nen Purzelbaum", sind Zelters Lieder voll frischer Metaphern, handeln von Liebe und Sehnsucht, Einsamkeit und Ehrlichkeit - und sind meist voller Hoffnung, immer positiv nach vorne blickend. Aber auch in den Pausen zwischen den selbst geschriebenen und komponierten Songs, gelingt es Zelter, die Zuhörer zu unterhalten. "Ich wollte schon immer mal nach Oftersheim", sagt er augenzwinkernd und charmant - und sorgt für Lacher. Vor allem, als er das Publikum bei "Abenteuerlust" oder "Auszeit" zum Mitklatschen und "Dabe-dab-dab"-Refrain-Gesang animiert.

Zwar war Zelter vorher noch nie in Oftersheim. Seine beste Freundin dafür in New York. "2014 haben wir zusammen Abi gemacht. Sie ging in die USA, ich nach Mannheim. Aber wenn eine Freundschaft stark ist, kann sie alle Distanzen überbrücken", verrät er, wie es zu dem Lied "Von Mannheim nach New York" kam. Auch bei "Das Glück trägt deinen Namen" wird das deutlich. Der 24-Jährige wirkt für sein Alter schon sehr weise und schreibt ganz persönliche Lieder, in denen sich dennoch jeder wiederfinden kann.

"Sei du selbst", rät der junge Sänger, der nach dem Abitur alles auf die Musikkarte setzte. Das Spiel scheint aufzugehen, zuletzt präsentierte er im ZDF-Fernsehgarten seinen neuen Hit "Kurz vor Kuss", den er seinen treuen und neuen Fans in Oftersheim nicht vorenthält.

"Am Ende bereut man im Leben das, was man nicht probiert hat", rezitiert er Oscar Wilde. Dann singt er "Man muss sich erst mal trauen", für welches Lied er mit seiner Band auch einen Videoclip drehte: in der leeren SAP Arena. "Beim nächsten Mal wird sie voll sein. Und auch Oftersheimer werden dabei sein", verspricht Bürgermeister Jens Geiß dem neuen Shootingstar.

Und auch bei "Musik im Park" geht’s wieder weiter, wenn auch erst im kommenden Jahr.