Hockenheim. (ab) Ostern zu feiern ist in vielen Ländern der Erde ein festes christliches Ritual. Genau das richtige Thema also für eine gemeinsame Mahlzeit, hatten sich die Initiatoren des Internationalen Frühstücks gedacht und unter diesem Motto eingeladen. Im großen Saal des DRK-Hauses in Hockenheim versammelten sich etwa 26 Nationen. Organisator Reinhold Gottfried hatte eigens nachgezählt - und auch die Badener und Pfälzer nicht vergessen.

Gemeinsam lauschten die Anwesenden den vielen Geschichten aus fernen Ländern. Wie feiern koptische Christen in Ägypten das Osterfest? Welche Rituale haben griechisch-orthodoxe Christen an der Ägäis? Und: Kennen Gläubige in Deutschland solche Praktiken? Das Eierschubsen beispielsweise ist den Griechen und den Deutschen gemein, stellten die Gäste mit Freude fest. Dabei werden zwei hart gekochte Eier mit der Spitze aneinander gestoßen, und der, dessen Ei ganz bleibt, hat Glück. Denn er kassiert auch das andere Ei.

Beim Frühstück ging es aber auch um dekorative Praktiken, wie etwa mit Stern und Hahn geschmückte Holzbäume, Eier in den Farben der Elemente oder Kirchen, die in der Osternacht von einer Kerze erleuchtet werden. Die Gäste erfuhren viel über die Bedeutung des Osterfests und wie es international gefeiert wird.

Schließlich waren auch diese Geschichten erzählt, und dann durfte das von allen Nationen gemeinsam gestaltete Buffet erkundet werden. Hier gab es leckere Gerichte aus den Ländern jener, die zum Frühstück gekommen waren. Ob aus Ungarn, Persien, Syrien, den USA oder Polen: Mit leckeren Aufstrichen, Couscous, Frühlingsrollen, Marmorkuchen und Hefegebäck war für jeden Geschmack etwas dabei. Wohl genährt und glücklich nutzten alle die Gelegenheit zum Austausch von Gedanken und Erinnerungen an die Heimat und ihre Rituale. Petra Grabs freute sich indessen, mitteilen zu können, dass sie ab dem kommenden Jahr die Leitung der Gruppe von Reinhold Gottfried übernehmen wird. Sie blicke erwartungsvoll auf diese Aufgabe, betonte sie, denn sie kam selbst als Gastarbeiterkind von Griechenland nach Deutschland und finde es "faszinierend, die Kulturen miteinander bekannt zu machen". So lud auch sie nochmals ein, die Aktivitäten zu genießen, sich am Buffet zu bedienen und natürlich: eines der Ostereier zu nutzen, um mit dem Nachbarn einmal anzustoßen.

Wer das heile Ei in der Hand hielt, freute sich dann tatsächlich darüber, noch ein weiteres mit nach Hause nehmen zu können.

Info: Die Internationale Gruppe der Lokalen Agenda heißt neue Gäste immer willkommen. Mehr dazu unter www.hockenheim.de