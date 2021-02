Schwetzingen. (RNZ) Schreckmoment für einen Bäcker: Am Samstag, 9. Februar 2019, hörte der Mann, der bereits seiner Arbeit nachging, gegen 1.50 Uhr plötzlich einen lauten Knall. Sekunden später gingen im Hockenheimer Globus-Markt alle Lampen an. Zwei Einbrecher hatten sich über ein Bistro Zugang zu dem Einkaufszentrum im Gewerbegebiet Talhaus verschafft. Ihr Ziel war die Schmuckabteilung mitten im Markt. Mit einem Vorschlaghammer droschen sie auf mehrere Glasvitrinen ein. Uhren und Schmuck im Wert von knapp 33.000 Euro wanderten in eine mitgeführte Sporttasche. Nach drei Minuten war alles vorbei, die beiden Täter verließen das Gebäude in Richtung Parkplatz.

Einer der Einbrecher musste sich jetzt vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Schwetzingen verantworten. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 28-jährigen Niederländer besonders schweren Diebstahl vorgeworfen. Der in Enschede geborene wohnsitzlose Mann, der schon wegen eines weiteren bandenmäßigen Einbruchsdiebstahls in Untersuchungshaft ist, räumte den Tatvorwurf vollumfänglich ein. Er habe keine Ausbildung, sei in einem Heim aufgewachsen und konsumiere ab und zu Cannabis, machte der Angeklagte nur spärliche Angaben zu seiner Person.

Er habe den mit Glasscherben übersäten Boden um die Vitrinen wahrgenommen, teilte der 45-jährige Bäcker als Zeuge mit. Personen habe er nicht gesehen und auch sonst nichts weiter gehört. Die automatisch benachrichtigte Polizei sei schnell da gewesen. Der Alarm sei über zwei Bewegungsmelder ausgelöst worden. Ein 49-jähriger Haustechniker des Globus-Markts hatte den Beamten das Gebäude aufgeschlossen. Da waren die Täter aber schon weg. Videoaufnahmen zeigten später, dass zwei Personen zielgenau zu der Schmuckabteilung rannten und mit großen Hämmern auf das Glas einschlugen.

Eine minimale Blutspur auf einer Glasscherbe gab schließlich den entscheidenden Hinweis auf den mutmaßlichen Täter. Der 28-Jährige saß zu diesem Zeitpunkt gerade in Niedersachsen in Haft. Die Polizei hatte sich auch noch die Videoaufzeichnungen von anderen Örtlichkeiten, etwa weiteren Globus-Märkten, angeschaut. Der 28-Jährige sei vorher schon einmal in Hockenheim gewesen und habe die Auslagen in der Schmuckabteilung näher in Augenschein genommen.

Der 28-Jährige, der demnächst noch in Würzburg vor Gericht muss – dort droht ihm eine Strafe von fünf Jahren – brauche "eine gewisse Perspektive", so die Rechtsanwältin. Zwei Jahre seien deshalb ausreichend. Das Gericht urteilte schließlich auf zwei Jahre und sieben Monate. "Ihre Rückfallgeschwindigkeit ist enorm", sagte Richterin Sarah Neuschl in ihrer Begründung. Der Angeklagte zeige eine hohe kriminelle Energie. Das Diebesgut wird als Wertersatz eingezogen. Die Kosten muss der Verurteilte tragen.