Von Stefan Hagen

Hockenheim. "Sicher und funktional zugleich: Das zweirädrige E-Lastenrad Das zweirädrige E-Lastenrad bietet viel Platz für Kinder, Einkäufe und Gepäckstücke. Trotz seines großen Kastens bleibt das Fahrrad sehr flexibel und kann aufgrund seiner schmalen Form auf allen Radwegen gefahren werden. Im Inneren besitzt der Kasten eine Bank, auf der zwei Kinder Platz finden." So euphorisch beschreibt die Stadt Hockenheim auf ihrer Homepage das "Hogge-Pack" genannte, elektrisch betriebene Lastenrad, das Bürger der Rennstadt seit Anfang Januar ausleihen können.

Und der Ansturm auf das umweltfreundliche Angebot übersteigt wohl die kühnsten Erwartungen. "Unser Lastenrad war im Monat Januar komplett ausgebucht. Es gab vier Reservierungen für je eine Woche", zeigt sich Stadtsprecher Christian Stalf begeistert. Der Februar sei ebenfalls fast ausgebucht. Bis Anfang März seien bereits einige Reservierungen im System hinterlegt. Ein Blick in den Buchungskalender zeigt, dass im Februar – Stand Montag, 12.55 Uhr – nur noch wenige Tage frei sind. Auch für März wird das "Hogge-Pack" schon fleißig gebucht. Im April und Mai sind ebenfalls schon blaue Balken zu sehen, die eine Ausleihe signalisieren. "Fast alle Bürgerinnen und Bürger haben das Lastenrad bislang bis zu einer Woche ausgeliehen", sagt Stalf. Man habe bereits positive Rückmeldungen zu diesem Angebot. Es mache vor allem Kindern viel Spaß, bei den Eltern im Lastenrad mitzufahren, freut sich der Stadtsprecher. "Der Start des Angebots verlief damit für uns erfreulich positiv. Das zeigt uns, dass in der Bevölkerung eine große Sensibilität und Interesse an dieser nachhaltigen Form der Fortbewegung besteht", betont Stalf. Man hoffe jetzt, dass das Lastenrad von den Bürgern auch weiterhin so gut angenommen werde.

Das gute Stück kann online unter der Adresse https://www. hockenheim.de/lastenrad reserviert werden. Reservierungen sind ebenfalls per Mail unter lastenrad@hockenheim.de oder telefonisch unter den Nummern 06205/21 26 51 und 06205/21 26 54 möglich. Die Stadtverwaltung weist noch darauf hin, dass das Rad nur innerhalb der Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Hockenheim (Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr, Mittwoch 14 bis 18 Uhr) abgeholt beziehungsweise zurückgegeben werden kann.

Und ganz wichtig: Um das Angebot nutzen zu können, muss man in Hockenheim wohnen oder ein Unternehmen oder einen Verein in der Stadt haben. Dann steht der Leihe nichts mehr im Wege – sofern noch ein Termin im Buchungskalender zu ergattern ist. Und bei der großen Beliebtheit des "Hogge-Pack" sollte man lieber rechtzeitig nachschauen ...