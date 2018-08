Hockenheim. (dpa/lsw/pol) Ein 32 Jahre alter Traktorfahrer ist bei einem Unfall in Hockenheim lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war er am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr auf der Bundesstraße 39 unterwegs, als ein Auto mit hohem Tempo von hinten in den Traktor krachte.

Der 32-Jährige wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert und erlitt beim Aufprall lebensbedrohliche Verletzungen. Der 51-jährige Autofahrer kam ebenfalls zur Behandlung in die Klinik.

Die B39 war bis 4.40 Uhr zwischen der Auffahrt L723 und der Abfahrt Talhaus in Richtung Norden komplett gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro.

Zeugen die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim Verkehrsunfalldienst Mannheim unter 0621/174-4045 zu melden.