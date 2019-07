Hockenheim/Böhl-Iggelheim. (pol/mün) Der scheidende Oberbürgermeister Hockenheims, Dieter Gummer (67), wurde am Montagabend schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der SPD-Politiker wurde in seinem Privathaus im pfälzischen Böhl-Iggelheim von einem unbekannten Mann angegriffen, wie die Polizei in Ludwigshafen mitteilt.

Gegen 20.30 Uhr sei bei dem 67-Jährigen geklingelt worden. Gummer habe dann am Tor seines Hofes einen Mann getroffen. Der habe plötzlich mit der Faust zugeschlagen und den Oberbürgermeister im Gesicht getroffen.

Durch den Schlag sei Gummer gestürzt und mit dem Kopf auf dem Boden aufgeschlagen. Danach habe sich der Angreifer zu Fuß vom Tatort entfernt.

Der schwer Verletzte musste stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

Jetzt fahndet die Polizei nach dem Angreifer. Der sei etwa 40 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, dunkelhäutig und schlank. Er habe kurze schwarze Haare und Deutsch mit leichtem Akzent gesprochen. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Hose und einer roten Jacke.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621/963-2773 entgegen.

Am Sonntag soll der Nachfolger Gummers im zweiten Wahlgang bestimmt werden. Der 67-Jährige soll am 31. August in den Ruhestand gehen.