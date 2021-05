Sinsheim/Andhra Pradesh. (sha/zg) Wenn in den Medien über die große zweite Welle der Corona-Infektionen in Indien und die Zustände im Land berichtet wird, dann sind die Gedanken von Steffi König und ihren Mitstreitern des Vereins Randi bei ihren Freunden in Indien. Den Sinsheimer Verein und Cards (Community and Rural Development Society) verbindet eine über 30-jährige Partnerschaft, während der man sich kennen und schätzen gelernt hat.

Steffi König, Erste Vorsitzende von Randi, erhält täglich Berichte von der Partnerorganisation im südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh. "Es ist wirklich schockierend. Die Lage hat sich in den letzten Wochen dramatisch zum Schlechteren entwickelt. Im Bezirk Guntur, dem Hauptsitz von Cards, ist derzeit einer von fünf Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, und im ganzen Land sterben in jeder Minute drei Menschen mit Covid 19", sagt König.

Mary Kanaparthi, die Direktorin von Cards, schildert die Situation der letzten Wochen: "Sehr viele Menschen können sich eine Behandlung in privaten Kliniken nicht leisten. Die staatlichen Krankenhäuser der Stadt, in denen medizinische Behandlungen kostenlos sind, sind völlig überfüllt. In den Korridoren und vor den öffentlichen Krankenhäusern warten Menschen mit ihren Angehörigen auf Aufnahme und Hilfe. Wird ein Bett frei, wird es sofort neu belegt, aber es gibt einfach zu wenige Betten."

Es herrsche ein Mangel an allem, was in dieser Lage helfen könne, beispielsweise Sauerstoff und Platz für Quarantänestationen. "Die Impfungen gehen nicht schnell voran, weil Impfstoff knapp ist. Unter den Menschen herrscht echte Verzweiflung. Die Stimmung auf den Straßen ist auch von Konkurrenzkampf gezeichnet, etwas, was ich in der ersten Welle so nicht beobachtet habe", sagt Kanaparthi. Seit dem 5. Mai ist für ganz Andhra Pradesh eine Ausgangssperre verordnet. Von 6 bis 12 Uhr sind die Geschäfte geöffnet, um sich mit Lebensmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs zu versorgen. Danach, also für 18 Stunden, gilt die absolute, streng überwachte Ausgangssperre mit nur wenigen Ausnahmen, wie beispielsweise für medizinisches Personal und die Polizei.

"Die Ausgangssperre verursacht den Menschen, die vor den Krankenhäusern warten, große Probleme. Sie können sich nicht mit Essen und Wasser versorgen. Sie haben Angst, ihren Platz in der Warteschlange zu verlieren.", berichtet Mary Kanaparthi weiter.

Über "Radio Ranjan", die von Cards betriebene Radiostation, sei daher eine spontane Hilfsaktion initiiert worden, bei der zweimal täglich vor verschiedenen Krankenhäusern circa 150 Menschen mit Lebensmitteln versorgt werden. "Die hohe Zahl der Infektionen führt zu extremer Verunsicherung und zieht sich auch durch Familien, in denen es Infizierte gibt. Die Menschen haben Angst, viel mehr als vor einem Jahr. Alle Schulen und Bildungseinrichtungen sind wieder geschlossen. Wir haben die Räumlichkeiten unserer Colleges als Quarantänestationen angeboten", sagt Kanaparthi.

Eine weitere Hilfsmaßnahme betrifft die Organisation von Schutzausrüstungen für jene, die sich um Verstorbene kümmern oder für Rikscha-Fahrer, die sich bereit erklären, Krankentransporte zu übernehmen. In den Dörfern der ländlichen Region um Guntur steht zur Zeit jegliche medizinische Versorgung still. Menschen, die auf regelmäßige Medikation angewiesen sind, bekommen keine Hilfe.

Latha K. arbeitet in einem Gesundheitszentrum im Dorf Purlameraka und berichtet: "Die Bedingungen in den Krankenhäusern sind so schlecht, dass wir buchstäblich darum kämpfen müssen, dass unsere Frauen mit Risiko-Schwangerschaften dort untersucht werden und bis zur Entbindung bleiben können. Auch unsere Patienten in den Dörfern, die mit anderen Beschwerden wie Verletzungen und chronischen Krankheiten zu uns kommen, können nicht mehr ausreichend versorgt werden." Cards plant mobile Gesundheitsteams in die Dörfer zu senden, die sich dieser Menschen annehmen und auch weiter Aufklärung und Beratung zu Covid 19 betreiben sollen.

In den Dörfern gibt es auch das Problem der landwirtschaftlichen Saisonarbeiter. Sie sind in die Region gekommen, um bei Erntearbeiten als Tagelöhner den Unterhalt für ihre Familien zu verdienen und sind jetzt dort durch die Ausgangssperre ohne Einkommen festgesetzt. Cards möchte ihnen monatliche Hilfspakete mit Lebensmitteln bereitstellen. Ebenso sind Hilfspakete für traumatisierte Frauen geplant, die durch Covid 19 plötzlich verwitwet sind.

"Wir rechnen damit, dass sich die hohen Infektionszahlen und die Impfkampagne über Monate hinziehen wird", erklärt Kanaparthi. "Für die Schüler der Bala-Bata-Förderschulen und deren Familien werden wir so viele Sämereien wie möglich bereitstellen und verteilen. Bald kommt die Regenzeit und so können sie sich wenigstens mit Gemüse und Obst aus dem eigenen Anbau versorgen."

"Wir möchten Cards bei den Hilfsaktionen und dem Erhalt seiner Projekte unterstützen. Der Mut, sich dem momentanen Chaos entgegenzustellen, verdient unseren großen Respekt", sagt Steffi König. "Bitte helfen Sie mit, die Anstrengungen unseres Partners Cards in Indien in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen", appelliert sie an die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung.

