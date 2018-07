Von Maria Stumpf

Heidelberg/Walldorf. Das war dann doch eine Überraschung: Nach zehn Verhandlungstagen im Prozess um den fingierten Verkauf von fünf Kilo Kokain aus den Niederlanden in Walldorf fällte das Landgericht Heidelberg gestern das Urteil. Die Strafkammer unter Vorsitz von Richter Christian Mühlhoff blieb beim Strafmaß deutlich unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft, obwohl es "sich schon um die Abwicklung eines schwerwiegenden Rauschgiftgeschäfts handelte", so der Vorsitzende.

Vorab hatte Staatsanwältin Martina Rubik-Kreutzfeldt nach Schluss der Beweisaufnahme für die vier Angeklagten Haftstrafen zwischen viereinhalb und sieben Jahren verlangt. Für die Männer zwischen 47 und 59 Jahren aus Albanien, dem Kosovo und den Niederlanden bedeutet das Urteil nun aber jeweils rund ein Jahr weniger Haft als gefordert. Der Haupttäter muss für sechs Jahre ins Gefängnis. Die Verteidiger hatten Freisprüche beziehungsweise die Einstellung des Verfahrens gefordert. Im Februar dieses Jahres hatten Beamte des Rauschgiftdezernats die Täter auf einem Firmengelände in Walldorf festgenommen. Die Ermittler hatten die Männer mit Hilfe von zwei Vertrauenspersonen der Polizei bereits länger im Visier gehabt, und bei der fingierten Übergabe schnappte die Falle zu. Die Drogen hatten einen Schätzwert von rund 160.000 Euro. Die Verteidiger hinterfragten während der Verhandlung besonders die Rolle der zweiten Vertrauensperson und argumentierten, dass durch diese erst eine Straftat provoziert worden sei, die es sonst nicht gegeben hätte.

In der Urteilsbegründung ging der Vorsitzende nun zwar im Detail auf "die außerordentlich konspirative Vorgehensweise bei Planung und Aufwand" für das Drogengeschäft ein, legte aber auch ein besonderes Augenmerk auf die Rolle der Vertrauenspersonen. Die Kammer sei sich der Gefahr bewusst, dass Fälle mit diesen Ermittlern "leicht aus dem Ruder laufen können und die Grenze zur Rechtsstaatlichkeit überschreiten". Doch ihr Einsatz sei besonders bei Drogengeschäften legitim und in diesem Fall rechtlich abgesichert. "Es gibt keine Hinweise für uns, dass die betreffende Vertrauensperson Straftaten angezettelt hätte, und nichts spricht gegen ihre Glaubwürdigkeit."

Das Gericht schloss sich aber in Teilen auch der Auffassung der Verteidigung an. Es kritisierte beim Ablauf der Informationsketten "eine gewisse Leichtfertigkeit der Beamten bei der Dokumentation der zeitlichen Abläufe" und sah sich letztlich außerstande, "das Fehlverhalten der Polizei einfach so zu schlucken". Das habe sich auch im Urteil niedergeschlagen. Außerdem betonte Mühlhoff, dass alle Täter bislang nicht vorbestraft seien.

Dass die verdeckten Ermittler der Polizei überhaupt vom Gericht befragt werden konnten - zumindest audiovisuell - hatten die Verteidiger vor dem Verwaltungsgericht erstritten: "Uns war dieser Weg versperrt. Dafür sind wir der Verteidigung dankbar", hieß es in der Urteilsbegründung des Richters noch. Die Verteidigung und die Staatsanwaltschaft haben nun eine Woche Zeit, sich zu überlegen, ob sie gegen das Urteil in Revision gehen wollen.