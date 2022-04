Von Klaus Welzel und Alexander Albrecht

Heidelberg/Mannheim. Zumindest die Grünen überschlagen sich vor Freude. "Das sind gute Neuigkeiten für den Standort Mannheim und die ganze Region!", jubeln die Mannheimer Landtagsabgeordneten Elke Zimmer und Susanne Aschhoff in einem gemeinsamen Pressestatement. Dabei ist der Anlass nüchtern betrachtet eher eine blasse Nachricht. Am Donnerstagmorgen hatte Staatssekretär Florian Hassler aus dem Staatsministerium verkündet, was bereits in der RNZ stand: Die Kliniken Heidelberg und Mannheim dürfen näher zusammenrücken – aber nur als Verbund.

Rätselten bis Mittwochabend noch alle Beteiligten, was ein Verbund wohl bedeute, so machte sich am Donnerstag Ernüchterung breit: Die am Entscheidungsprozess beteiligten Grünen-Ministerien – Wissenschaft (Theresia Bauer), Soziales (Manne Lucha), Finanzen (Daniel Bayaz) und das Staatsministerium von Ministerpräsident Winfried Kretschmann – "regen einen Verbund der Universitätsklinika in Mannheim und Heidelberg zunächst unter Beibehaltung der derzeitigen Trägerstruktur an". Bedeutet: Es darf verhandelt werden. Es gibt aber keine Fusion. Mannheim erhält zwar seinen Neubau Mitte. Von weiterführenden Plänen, wie sie der RNZ zuvor bekannt waren – gemeinsame Führungsstruktur und IT – dagegen kein Wort. Aus dem dreistelligen Millionenbetrag, der in die "Health&Life Science Alliance" fließen sollte, wurden 40 Millionen. Ernüchterung macht sich breit.

Hintergrund > Die Health&Life Sciene Alliance ist eines von drei Innovationscampusprojekten in Baden-Württemberg. Am bekanntesten ist das Tübinger "Cyber Valley" zur Künstlichen Intelligenz. In Stuttgart und Karlsruhe wiederum erforschen Universität und KIT die "Mobilität von morgen". Alle drei [+] Lesen Sie mehr > Die Health&Life Sciene Alliance ist eines von drei Innovationscampusprojekten in Baden-Württemberg. Am bekanntesten ist das Tübinger "Cyber Valley" zur Künstlichen Intelligenz. In Stuttgart und Karlsruhe wiederum erforschen Universität und KIT die "Mobilität von morgen". Alle drei sollen international wahrnehmbare Leuchttürme für Spitzenforschung sein, heißt es im Wissenschaftsministerium. > Medizin plus Forschung: Der Zusammenschluss der Klinika in Heidelberg und Mannheim bildet den Nukleus der "Health&Life Science Alliance". Das Mega-Krankenhaus würde an die Berliner Charité heranreichen. Hinzu kämen bei der Forschung das EMBL, das DKFZ, das Max-Planck-Institut für Medizinische Forschung und in einem weiteren Ring Firmen wie SAP, Roche, Merck, BASF, Freudenberg, SAS. > Finanzierungszusage: In einem Konsenspapier, das den Landtagsfraktionen von Grünen und CDU zuging, wird erstmals ein dreistelliger Millionenbetrag zur Finanzierung der "Health&Life Science Alliance" zugesichert.

[-] Weniger anzeigen

Aber auch Zuversicht. Ingo Autenrieth, Leitender Ärztlicher Direktor am Universitätsklinikum Heidelberg, freut sich "über die Richtungsentscheidung, die uns die Tür für weitere Schritte hin zu einer gemeinsamen Zukunft der Universitätsklinika Heidelberg und Mannheim öffnet". Für Autenrieth wichtig, dass jetzt kartellrechtliche und auch Wettbewerbsfragen geklärt werden können. Zentral sei, dass die Träger, also die Stadt Mannheim und das Land Baden-Württemberg, in Verhandlungen gehen: "Wir würden uns wünschen, wenn es in den nächsten Wochen, auf jeden Fall noch vor der Sommerpause, zu einer Kabinettsvorlage kommen würde".

So sieht es auch Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz, der weiterhin die Hoffnung auf eine Fusion der Uniklinika nicht aufgeben möchte. Allerdings wünscht er sich vom Land eine deutlichere Formulierung der "finalen Vision" für eine Fusion. Bei den Verhandlungen mit Stuttgart wird es darum gehen, wie viel Mannheim künftig für sein Klinikum zuschießen muss. "Die Kosten müssen für uns tragbar sein", so Kurz.

Zufrieden zeigt sich der Betriebsrat des Mannheimer Uniklinikums, der erst vor einigen Tagen ein Machtwort von Ministerpräsident Winfried Kretschmann gefordert hatte: "Unser Weckruf nach Stuttgart war erfolgreich". Dem widersprechen die beiden Mannheimer SPD-Landtagsabgeordneten Stefan Fulst-Blei und Boris Weirauch: "Die Landesregierung verpasst eine einzigartige Chance, durch eine Fusion der beiden Kliniken in Mannheim und Heidelberg ein europäisches Kraftzentrum der Gesundheitsversorgung zu schaffen" .

Hoffnungen keimen bei Bernhard Eitel auf, dem Rektor der Universität Heidelberg, die über die Medizinische Fakultät und ihre Lebenswissenschaften eine der zentralen Säulen der "Health&Life Science Alliance" darstellt. Die "Richtungsentscheidung" sieht Eitel als "logischen Schritt im Aufbau eines international sichtbaren Leuchtturms." Ein Anfang sei gemacht. Nach eineinhalb Jahren Ringen hinter den Kulissen.

Update: Donnerstag, 7. April 2022, 19.09 Uhr

Keine Fusion, nur Verbund der Unikliniken

Von Klaus Welzel

Heidelberg/Mannheim. Jetzt heißt es: Nur keinen Fehler machen. Alle schweigen sie. Parole: Der nächste, der sich bewegt, soll kein Minister sein, kein Pressesprecher, sondern Winfried Kretschmann – der grüne Landesvater. Damit das nicht schief geht mit der Klinikfusion; Pardon: mit dem Klinik-Verbund. So heißt das jetzt offiziell, wenn das Universitätsklinikum Heidelberg und das Klinikum Mannheim näher zusammenrücken.

Wie nah? Das hat das Staatsministerium, also Kretschmanns Regierungsapparat, heute verkündet. Oder wie es ein Sprecher auf Anfrage dieser Zeitung formulierte: "Die Landesregierung wird sehr zeitnah eine Entscheidung treffen". Diese Entscheidung, so recherchierte es die RNZ in den letzten Tagen, lautet, dass es nichts wird mit der begehrten Fusion, dem Verschmelzen der beiden Kliniken, die dann den Nukleus der "Health & Life Science Alliance" bilden würden. Man spricht jetzt lieber vom Verbund.

Wieso? Unter der Hand ist zu hören, der Begriff "Fusion" sei politisch verbrannt. Dazu trug vielleicht auch die Berichterstattung dieser Zeitung mit bei, die im Januar darauf hinwies, die Kurpfalz fühle sich regelmäßig benachteiligt, wenn es ums Geldverteilen im Land geht. Zahlreiche Gesprächspartner vermittelten diesen Eindruck, dem das baden-württembergische Finanzministerium vehement entgegentrat. Ein klassischer Verteilungskampf. Und die Landesregierung wollte sich natürlich nicht sagen lassen, sie zögere die Entscheidung über eine Klinikfusion nur eineinhalb Jahre hinaus, weil der "falsche" Landesteil profitiere.

In Mannheim und Heidelberg hatten die Beteiligten aber genau diesen Eindruck. Benachteiligung hier, politische Empfindlichkeiten dort: Letzten Endes sind mit der Regierungszentrale, dem Finanzministerium, dem Sozialministerium und dem Wissenschaftsministerium vier von Grünen geführte Häuser mit dem Thema befasst. Und ein SPD-Oberbürgermeister aus Mannheim.

Sind wir damit schon mitten im Wahlkampf? Im Grunde: ja. Aber anders, als man zunächst vermutet. In Mannheim stellt sich Peter Kurz 2023 zur Wiederwahl; die Grünen werden auf jeden Fall selbst jemanden ins Rennen schicken. Ist es da politisch opportun, die Kostenfalle Klinikum (jährlich 40 bis 45 Millionen Euro Verlust) vor der Wahl aus dem Weg zu räumen und umgekehrt den Weg für die Fusion zu ebnen? OB Kurz hätte schließlich einen weiteren dicken Pluspunkt in seiner Leistungsbilanz. Das kann wahlkampftaktisch betrachtet nicht im Interesse der Grünen sein. Einerseits.

Auch in Heidelberg wird ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Schon in diesem Herbst. Da tritt Theresia Bauer gegen den parteilosen Amtsinhaber Eckart Würzner an. Als Wissenschaftsministerin ist Bauer einer der zentralen Player in Sachen Klinikverbund. Das Heidelberger Haus untersteht direkt ihrem Ministerium. Eine Fusions- oder Verbundlösung käme ihr also zu pass.

Da aber einmal mit Kurz ein Sozialdemokrat, dann jedoch mit Bauer eine Grüne vom zügigen Zusammenschluss der beiden Klinika profitieren würde, geht der Gedanke, hier gehe es auch um Wahlkampf, nicht richtig auf. Zumal alle darauf angesprochen solche Gedanken weit von sich weisen.

Jedenfalls scheint man sich zwischen den beteiligten Ministerien auf eine Lösung geeinigt zu haben, die erst einmal wie eine Lösung klingt, bei genauerem Hinsehen aber weiterhin viele Fragen aufwirft. Der "intensive Prüfungsprozess" der letzten Wochen und Monate reicht also nicht. Beabsichtigt ist Folgendes:

> Das Klinikum Mannheim bleibt in einer ersten Phase ein eigenständiges Krankenhaus mit kommunaler Maximalversorgung. Es tritt aber in einen Verbund mit dem Universitätsklinikum Heidelberg ein. Die gemeinsame Trägerschaft liegt beim Land Baden-Württemberg und bei der Stadt Mannheim. Dadurch beteiligt sich Mannheim nicht nur finanziell am Verbundprojekt, sondern erhält auch ein Mitspracherecht über die Ausgestaltung.

> Die Neue Mitte, so soll das Klinikum am künftigen Standort in Mannheim heißen, wird weiterhin aus dem Topf des Sozialministeriums finanziert. Dieses Vorgehen sichert unter anderem die Fördergelder aus dem kommunalen Investitionsförderungsfonds. Immerhin dürfte das Projekt zwischen 600 und 900 Millionen Euro kosten. Die Zahl der Betten wird reduziert – im Gespräch war zuletzt eine Zahl von 890 bis 1050 Betten statt bisher 1352 (auf dem Papier).

> In einem zweiten Schritt sollen Synergieeffekte genutzt werden. Während zum Beispiel die Geburtshilfe an beiden Standorten erhalten bleibt, soll hochkomplexe Spezialmedizin nur noch an jeweils einem der Standorte stattfinden.

> Offene Baustelle Nachbesetzungen: Vor allem am Heidelberger Universitätsklinikum rümpft man in den letzten Monaten die Nase über die großzügigen Nachbesetzungen frei werdender Professorenstellen in Mannheim. Das macht die beabsichtige Realisierung von Synergieeffekten schwierig, weil dadurch Strukturen zementiert werden, die man im Rahmen eines Verbundes doch gerne aufbrechen würde. Albrecht Schütte, CDU-Landtagsabgeordneter für den Wahlkreis Sinsheim, und Mitglied des Wissenschaftsausschusses im Landtag, fordert deshalb eine zügige Festlegung, welcher Klinikstandort welche Schwerpunkte haben soll. Schließlich hätten beide ihre Stärken. Schütte: "Wenn wir die inhaltlichen Schwerpunkte beider Häuser nicht eng aufeinander abstimmen und womöglich die Nachberufungen der offenen Professorenstellen auf beide Häuser nicht eng abgestimmt sind, dann besteht die Gefahr, dass die Kooperation den Standort in der Region sogar schwächt." Die Kooperation mache nur dann Sinn, "wenn beide Fakultäten eng zusammenarbeiten".

> Verhandlungen fällig: Auch wenn vieles noch ungeklärt ist, soll es jetzt schnell gehen – zumindest schneller als bisher. Auf Mannheimer Seite rechnet man in sechs bis sieben Wochen mit einer Kabinettsvorlage. Zentraler Punkt: Wieviel wird Mannheim finanziell einbringen? Anders als bei einer Fusionslösung wird der Verbundpartner Mannheim sich auch künftig an den Kosten beteiligen müssen. Harte Verhandlungen stehen bevor.

> Fazit: Eine Verbundlösung ist zwar besser als die bisherige Hängepartie. Doch ob der Verbund dieselben Kräfte freisetzt wie eine Fusion, ist fraglich. Und obwohl die CDU-Fraktion im Landtag das Konzept mitträgt, schränkt der Abgeordnete Schütte gegenüber der RNZ ein: "Ich halte die Fusion für das geeignetere Modell – zumindest langfristig". Skepsis auch be einem Heidelberger Insider: "Wir wissen einfach nicht, wofür dieser Verbund genau steht."