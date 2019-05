Mannheim/Heidelberg. (cab) Die Arbeiten für die Erneuerung der Brücke auf der Autobahn A656 über dem Bahnhof bei Mannheim-Friedrichsfeld sind jetzt soweit, dass die Brückenträger eingehoben werden können. Die Vorbereitungen dafür seien abgeschlossen worden, teilte das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) am Mittwoch mit.

Jetzt können also die Stahlträger angeliefert werden. Dafür muss das RP die Autobahn zwischen dem Heidelberger Kreuz und der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim aus Sicherheitsgründen an drei Vormittagen vorübergehend bis in die Mittags- beziehungsweise Nachmittagsstunden voll sperren.

Brückenteile werden angeliefert

Betroffen davon ist der Verkehr am Mittwoch, 15. Mai, von 9 bis 15 Uhr, am Freitag, 7. Juni, von 9 bis 12 Uhr sowie am Donnerstag, 13. Juni, von 9 bis 15 Uhr. Während dieser Sperrungen werden die Stahlträger an der Brückenbaustelle abgeladen. Diese sind am Ende jeweils über 66 Meter lang, werden aber erst vor Ort aus Einzelteilen von bis zu 40 Metern Länge und 80 Tonnen Gewicht zusammengesetzt und verschweißt.

Für die Verkehrsteilnehmer sind die Sperrungen mit Widrigkeiten verbunden. Zwar wird wieder eine überörtliche Umleitung ausgeschildert. Dennoch sollte man die A656 während der Sperrungstage möglichst ganz meiden.