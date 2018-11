Heidelberg/Mannheim. (pol/mün) Seit vier Wochen unterzieht die Verkehrspolizei in Heidelberg und Mannheim Radfahrer besonders strengen Kontrollen. Die Bilanz: Insgesamt 1577 Biker wurden im November in beiden Städten bei Rot, als Geisterfahrer oder ohne Licht erwischt. Dieter Schäfer, Chef der Verkehrspolizei, sieht einen "Riss in den Stadtgesellschaften", wie es in einer Mitteilung heißt.

In der vierten Kontrollwoche wurden 422 Radler verwarnt oder angezeigt: 167 Rotlichtverstöße, 79 Geisterfahrer und 132 Mal Fahren ohne Licht waren die Gründe.

Einzelbilanz Heidelberg im November: Von den 772 Beanstandungen fuhren 349 Radler bei Rot, 109 wurden als Geisterfahrer beanstandet und 138 fuhren ohne Licht.

Einzelbilanz Mannheim im November: Von den 785 Beanstandungen fuhren 321 bei Rot, 55 als Geisterfahrer und 324 ohne Licht.

Dieter Schäfer. Archivfoto: Dorn

Verkehrspolizeichef Schäfer glaubt, mit dem Kontrollmonat "intensive Diskussionen in der Bürgerschaft und im Netz" ausgelöst zu haben. "Der Riss in den Stadtgesellschaften ist dabei unverkennbar", so Schäfer. Auch für Radler gelte Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung, der ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksichtnahme fordere. "Leider gibt es eine auffällige und nicht gerade kleine Minderheit unter den Radfahrenden, die jedes Vorurteil bestätigen", wird Schäfer in der Mitteilung zitiert. Dazu kämen die reflexartigen Forderungen, doch erstmal die Verstöße der Autofahrenden zu ahnden. Er versucht diesen Vorwurf damit zu entkräften, dass der Autoverkehr ganzjährig im Fokus der verkehrspolizeilichen Überwachung sei.

Radlerkontrolle in Heidelberg. Foto: PR Video

Die Kontrollen scheinen auf jeden Fall das Geschäft der Heidelberger Radhändler anzukurbeln. Fünf von acht durch die Polizei befragten Unternehmen in Heidelberg würden berichten, dass mehr Fahrradbeleuchtungen verkauft würden. Eine Zufallsbefragung von Kunden bei den acht Händlern habe der Polizei Zuspruch für die Schwerpunktkontrollen gebracht. Sowohl die Kunden wie auch die Händler fänden die November-Aktion der Polizei "positiv" und würden sich häufigere Kontrollen wünschen.

Verkehrspolizei Schäfer kündigte an, die Schwerpunktkontrollen im Frühjahr wiederholen zu wollen.