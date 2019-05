Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Uff, geschafft: Die Wahlhelfer in den 54 Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises haben die Herausforderung Europawahl bravourös gemeistert. Punkt 22.41 Uhr präsentierte das Landratsamt am späten Sonntagabend das vorläufige amtliche Endergebnis - und das, obwohl auf dem schier endlosen Stimmzettel sage und schreibe 40 Parteien und politische Vereinigungen um die Gunst der Wähler buhlten. Und - auch das darf man nicht vergessen - die Ergebnisse aus sämtlichen 54 Städten und Gemeinden des Kreises erst einmal zusammengetragen werden mussten.

> Das Ergebnis: Es grünt so grün - auch im Rhein-Neckar-Kreis. Teils zweistellige Zuwachsraten - für die Grünen scheint es in Baden-Württemberg kaum noch Grenzen zu geben. Zwar bleibt die CDU weiter stärkste Kraft im Landkreis, musste aber Verluste hinnehmen (minus 7,9 Prozent). Für die Sozialdemokraten sieht es noch düsterer aus - minus 10,5 Prozent liegen nahe am Desaster. Wehmütig blickt man hinauf zu den Grünen, bei denen 10,7 Prozent mehr auf der Habenseite stehen als bei der Europawahl 2014. Leichte Zugewinne verbuchten die AfD (plus 2,0), die FDP (plus 2,4) und die Freien Wähler (plus 0,95).

> Die Zahlen in Prozent: CDU (28,8) (2014: 36,7), SPD 15,8 (26,4), Grüne 22,9 (12,1), AfD 10,7 (8,7), FDP 6,4 (4,0), Linke 3,1 (3,6) und Freie Wähler 3,3 (2,4).

> Die Zahlen in Wählerstimmen: CDU 74.415, SPD 40.791, Grüne 58.981, AfD 27.712, FDP 16.595, Linke 7952 und Freie Wähler 8590.

> Hochburg und Diaspora: Wo haben die Parteien die meisten, wo die wenigsten Stimmen geholt? CDU: bestes Ergebnis in Dielheim 36,9 Prozent, schlechtestes Ergebnis in Dossenheim 24,3 Prozent. SPD: Schönau (24,2) / St. Leon-Rot (10,0). Grüne: Dossenheim (32,0)/Reichartshausen (14,3). AfD: Eschelbronn (15,1)/ Ladenburg (6,0). FDP: Reichartshausen (8,4)/Schönau (4,4), Linke: Lobbach (4,8)/ Malsch (1,4). Freie Wähler: Reichartshausen (9,3)/Sandhausen (1,2).

> Die wenigsten Stimmen insgesamt: Ganze 28 Bürger machten ihr Kreuzchen bei der Sozialistischen Gleichheitspartei - Vierte Internationale, was für 0,01 Prozent reichte. 48 Wahlberechtigte stimmten für die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschland (0,02) und 58 für die Vereinigung "Der dritte Weg" (0,02).

> Die Wahlbeteiligung: Von 399.713 wahlberechtigten Bürgern machten sich 263.458 auf den Weg in die Wahllokale - was einer Wahlbeteiligung von 65,9 Prozent entspricht. 2014 hatte die Wahlbeteiligung bei 53,9 Prozent gelegen. Das Plus vom fast zwölf Prozent kann sich wahrlich sehen lassen. Am fleißigsten waren die Wähler in Heddesbach - 82 Prozent gingen ins Wahllokal. Es folgen Gaiberg (76,7) und Mauer (74,7). Die niedrigste Wahlbeteiligung gab es in Leimen - hier machten 54,0 Prozent von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Es folgen Sinsheim (59,7) und Hockenheim (60,4).

> Die schnellsten Auszähler: Diesen inoffiziellen Titel sicherte sich mal wieder Heddesbach. Punkt 19.07 Uhr leitete das Landratsamt das Ergebnis der Gemeinde weiter. Wobei man mit einem Augenzwinkern erwähnen muss, dass dieses Rekordergebnis natürlich der Einwohnerzahl geschuldet ist. Von den insgesamt 316 Wahlberechtigten hatten 259 ihr Kreuzchen gemacht. Zweitschnellste Gemeinde war Laudenbach (3428 Wahlberechtigte) - um 19.35 Uhr war das Ergebnis in trockenen Tüchern.

Platz drei ging an Malsch (19.38 Uhr). Allerdings musste hier später noch einmal nachgezählt werden, deshalb rückt Neidenstein aufs Treppchen (19.42 Uhr). Die rote Laterne ging zunächst an Ladenburg - hier trudelte das Ergebnis erst um 22.17 Uhr ein. Doch den letzten Platz "sicherte" sich dann doch noch Waibstadt. Auch hier musste noch einmal nachgezählt werden - erst um 22.27 Uhr stand das vorläufige Endergebnis fest.

> Jede Stimme zählt: Diese alte "Wahlweisheit" trifft in der Tat zu: So musste laut Landratsamt in Oftersheim nachgezählt werden, weil beim Abgleich "ein Wähler gefehlt hat und nachgetragen werden musste". In Malsch war die Anzahl der Wahlberechtigten nicht korrekt angegeben und musste daher verbessert werden. In Waibstadt hatten 15 Stimmen der Briefwahl gefehlt und mussten nachträglich erfasst und auf die Parteien verteilt werden.

> EU-Abgeordneter aus dem Rhein-Neckar-Kreis: Über die Bundesliste der Grünen zieht Romeo Franz wieder ins Europäische Parlament ein. Der 52-Jährige lebt in Altlußheim und hat damit seinen Wohnsitz im Rhein-Neckar-Kreis. Er ist seit dem 3. Juli 2018 Mitglied im EU-Parlament. Franz engagiert sich seit rund 20 Jahren in der Bürgerrechtsarbeit zum Thema "Menschen mit Romno-Hintergrund - Sinti und Roma".