Von Judith Blüthner

Mosbach. Der Heidelberger Hauptbahnhof, ein herrlicher Samstagmorgen, die Vögel zwitschern. Doch die Idylle trügt: Laut ertönt ein Martinshorn und durchbricht die Stille. Schnell folgen weitere Einsatzfahrzeuge. Was hier nur "nachgespielt" werde, könne bald Wirklichkeit werden, sagt Jürgen Wiesbeck, der die Großübung des DRK Rhein-Neckar/Heidelberg. Das Szenario: eine Bombenexplosion am Hauptbahnhof. Getestet wird auf einem Gelände bei Mosbach.

Insgesamt 500 hauptsächlich ehrenamtliche Rotkreuzler sind am Katastrophenort. Die Planungen für die Übung haben schon vor mehreren Monaten am Reißbrett begonnen. Der "Einsatz" soll möglichst realistisch sein. Jeder der 100 Mimen hat einen Laufzettel um den Hals hängen, auf dem seine "Rolle" steht. Die Verletzungen der Darsteller sind vielfältig, Verbrennungen oder Brüche zum Beispiel.

Die meisten "Opfer" stehen unter Schock. Einige rennen wild umher und behindern die Arbeit der Rettungskräfte. Eine Straßenbahn ist entgleist, ein Gebäude eingestürzt, und in unmittelbarer Nähe der Explosion ereignen sich mehrere Unfälle.

Ganz reibungslos geht die Übung nicht ab. Manche Wege sind versperrt, weil sich die Rettungswagen gegenseitig blockieren. Das Problem: Das An- und Abfahren der Einsatzfahrzeuge verläuft nicht geregelt. An vorderster Front stehen die Feuerwehrleute. Sie sind diejenigen, die im Ernstfall mit ihrer technischen Spezialausrüstung als erste ranmüssen. Verletzte werden aus der Gefahrenzone getragen, unweit der Explosionsstelle wird eine Behandlungsstation aufgebaut. Die Notversorgung läuft.

Ein Arzt in der Individualmedizin habe zehn Minuten Zeit, sich um einen Patienten zu kümmern, erklärt Wiesbeck. "Hier kann lediglich ein kurzer Blick auf die Opfer geworfen werden." Rasch müssen die Mediziner die zentrale Frage beantworten: Wie stehen die Überlebenschancen? Und schon fahren die ersten Rettungswagen in Richtung der Kliniken.

Nur wenige Verletzte können mitgenommen werden, die anderen liegen auf Tragen und warten auf ihren Transport. Eingerichtet wird auch eine "Personen-Auskunftsstelle". Gerade für die Angehörigen ist es im Ernstfall wichtig, dass alle Betroffenen registriert sind.

Am Rande des Katastrophengebiets entsteht eine kleine Stadt. Dafür braucht es eine freie Fläche von mindestens 2500 Quadratmetern, müssen dort doch fünf Behandlungszelte aufgebaut werden.

Eckart Würzner, Heidelberger Oberbürgermeister und Präsident des DRK Rhein-Neckar, zeigt sich nach der Übung sehr zufrieden. "In solch einem Szenario arbeiten die Einsatzkräfte sehr realitätsnah, was per se kräftezehrend ist. Bei Temperaturen über 30 Grad, wie wir sie heute hatten, sind unsere Helfer zusätzlich stark gefordert", sagt er. "Großes Kompliment an alle Mitwirkenden."