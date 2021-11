Von Stefan Kern

Oftersheim. Die Lärmbelastung für die Anwohner entlang der Bahnstrecke ist schon jetzt erheblich. Und sie könnte noch deutlich größer werden, meint der Oftersheimer Bürgermeister Jens Geiß. Auf der Strecke von Amsterdam nach Genua gehöre die Rheintalbahn zu den wichtigsten Korridoren für den Güterverkehr in Europa. Laut dem baden-württembergischen Verkehrsministerium werden auf dieser Nord-Süd-Trasse jährlich 700 Tonnen Güter bewegt. Und diese Zahl wird deutlich ansteigen, meint Geiß.

Vor allem für das Nadelöhr zwischen Mannheim und Karlsruhe bedeutet das nichts Gutes – sowohl in Bezug auf den Bahnlärm als auch auf den Flächenverbrauch. Die Oftersheimer Gemeindeverwaltung hat deshalb gemeinsam mit den Nachbarkommunen Plankstadt und Eppelheim eine gemeinsame Stellungnahme ausgearbeitet, die der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung am Dienstag zur Kenntnis nahm. Die Stellungnahme will man der Bahn vorlegen.

Ulrike Krause vom Umweltamt erläuterte das Vorhaben in Kürze. Die Bahn will die Strecke zweigleisig ausbauen und damit die Kapazitäten erhöhen. Das sei auch dringend notwendig, wenn man wirklich mehr Transportgüter von der Straße auf die Schiene verlagern will. Das Problem: Der verstärkte Schienenverkehr gehe mit beachtlichen Lärmbelastungen für die Anwohner einher. Aus Oftersheimer Sicht sei ein Tunnel ganz klar die beste Lösung, betonte Krause. Auch wenn das die Bahn deutlich teurer zu stehen käme. Ohne einen Tunnel könne die Belastung für die Anwohner unerträglich werden. Die Züge wären auf den neuen Gleisen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 200 Stundenkilometern unterwegs und die Taktung sehr eng.

Annette Dietl-Faude (CDU) sah für den extrem dicht besiedelten Raum in Oftersheim keine andere Lösung als den Tunnel. Gudrun Wipfinger-Fierdel (SPD) wiederum wollte wissen, ob man nicht auch linksrheinische Routen in Betracht ziehen könnte. Dafür müsste der Rhein untertunnelt werden, meinte Krause. Allerdings gebe es rund um Mannheim kaum genug Fläche, um einen Tunneleinstieg für die Bahn zu verwirklichen.

Patrick Schönenberg (Grüne) ging kurz auf die mehr als 50-jährige Geschichte der transeuropäischen Bahntrasse ein. Seit Jahrzehnten gebe es Verträge mit der Schweiz und den Niederlanden, um eine effektive und schnelle Bahnverbindung zwischen den beiden Knotenpunkten Amsterdam und Genua zu schaffen. Die beiden Länder hätten ihre Hausaufgaben gemacht. Die Schweiz habe sogar einen weiteren Gotthard-Tunnel gebaut, und das schneller und kaum teurer als geplant. Deutschland hingegen sei nach wie vor mit der Planung beschäftigt. "Kein wirkliches Aushängeschild für unser Land", sagte Schönenberg. Wichtig sei nun, die Bürger früh an dem Projekt zu beteiligen, um möglichst schnell die beste Lösung zu finden. Es brauche ein transparentes Verfahren, bei dem die Menschen gehört und aktiv eingebunden werden.

Auch Jens Rüttinger (SPD) begrüßte grundsätzlich das Ziel, den Güterverkehr stärker auf die Schiene zu verlagern. Klimapolitisch gebe es dazu keine Alternative. "Das sollte aber so lärmschonend wie nur möglich vonstatten gehen", betonte der Sozialdemokrat. Unter der Prämisse von Lärm- und Landschaftsschutz sowie der Schonung von Flächen bevorzuge die SPD ebenfalls ganz klar eine Tunnellösung. Alles andere, da waren sich die Gemeinderäte einig, sei kaum vereinbar mit den Interessen der Anwohner. Das Gremium nahm die gemeinsame Stellungnahme der Gemeinden zur Kenntnis und begrüßte sie einhellig.