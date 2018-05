Von Alexander Albrecht

Walldorf. Die schrecklichen Bilder häufen sich: Tote, Schwerverletzte, demolierte Fahrzeuge, Sperrungen und endlose Staus auf den Autobahnen. Der CDU-Landtagsabgeordnete Albrecht Schütte (Wahlkreis Sinsheim) und weitere Fraktionskollegen haben dem Innenministerium mehrere Fragen gestellt. Sie wollten detaillierte Informationen zur Situation auf der A5 und A6 in der Region. Jetzt liegt die Antwort aus Stuttgart vor.

Die Zahlen: Im vergangenen Jahr ist es zu deutlich mehr Unfällen auf der A5 (Schwetzingen-Kronau) und der A6 (Heilbronn-Hockenheim) gekommen - fast ausschließlich zu Tageszeiten beziehungsweise bei starkem Verkehrsaufkommen. Und die bisher für 2018 vorliegenden Zahlen deuten nicht wirklich eine Trendwende an. Nach Angaben des Ministeriums haben sich auf den beiden Abschnitten zwischen dem 1. Januar 2017 und Ende März dieses Jahres acht tödliche Unfälle ereignet, bei denen insgesamt zwölf Menschen starben.

Bei sieben der acht Zusammenstöße sei zu hohes Tempo die Hauptursache gewesen. Und bei zwei dieser Unfälle sei ein "körperlicher oder geistiger Mangel" beziehungsweise ein "anderer Fehler" bei einem Fahrer hinzugekommen. Ein tödlicher Zusammenprall ist laut Ministerium auf ungenügenden Sicherheitsabstand zurückzuführen. Eine Einzelauswertung habe ergeben, dass sich fünf der folgenschweren Unfälle am Stauende und drei wegen eines unzulässig abgestellten oder parkenden Lasters ereigneten.

Tempolimits: Das Innenministerium verweist auf die Ergebnisse einer Tagung der Unfallkommission beim Regierungspräsidium am 22. März. Dabei wurde auf der A5 südlich und auf der A6 westlich des Walldorfer Kreuzes eine Beschränkung auf 80 Kilometer pro Stunde für alle Fahrzeuge in der verkehrsstarken Zeit zwischen 6 und 21 Uhr beschlossen. Daneben werden Stauwarnanlagen installiert. Tempo 80 geht dem Mannheimer Verkehrspolizeichef Dieter Schäfer nicht weit genug. Zwar würde es Autounfällen vorbeugen, nütze aber nichts gegen die tödlichen Gefahren, die durch unaufmerksame oder abgelenkte Lkw-Fahrer am Stauende entstehen.

Innenminister Thomas Strobl (CDU) lehnt Tempo 60 rund um das Walldorfer Kreuz im Gegensatz zum grünen Verkehrsminister Winfried Hermann nicht von vornherein ab. Es soll von der "Entwicklung der künftigen Unfalllage" abhängig gemacht werden. Einig sind sich Innen- und Verkehrsministerium in ihrer Ablehnung eines Überholverbots am Walldorfer Kreuz. Auch das hatte Schäfer gefordert. Ungeachtet dessen, so Strobl, werde die Polizei ihre Geschwindigkeits- und Abstandskontrollen intensivieren, und auch vermehrt darauf schauen, ob Lkw-Lenker während der Fahrt Filme schauen, sich das Essen zubereiten oder auf ihrem Handy herumtippen. Also abgelenkt sind.

Technische Abstandsmessungen: Wie das Innenministerium mitteilt, seien die Voraussetzungen für moderne Verkehrsüberwachungsgeräte vor allem in Baustellenbereichen nicht erfüllt. Dazu zählen geeignete Brücken, Markierungsmesslinien auf der Fahrbahn oder der Lichteinfluss. Nach Angaben des Ministeriums sind aber am Walldorfer Kreuz inzwischen weitere Messstellen installiert worden.

Sanktionen: Schütte und seine Kollegen wollten auch wissen, ob Verstöße gegen die Abstandsregelungen vor allem von Lastwagen unmittelbar kontrolliert und geahndet werden können. Dies sei möglich, so das Innenministerium, sofern der Fahrer an einer geeigneten Stelle angehalten werden kann. Das Problem: Oft sind Parkplätze entlang der Autobahnen überfüllt; ein "polizeilicher Kontrollraum" beeinträchtige die Verkehrsteilnehmer.

Für die Ahndung von Verstößen sei in Baden-Württemberg die zentrale Bußgeldstelle zuständig, die Polizei könne lediglich bei Betroffenen, die außerhalb Deutschlands wohnten, eine Sicherheitsleistung erheben. Diese orientiere sich an der Höhe des zu erwartenden Bußgelds. Eine Beschlagnahmung oder Stilllegung von Lastern sei bei gravierenden Verkehrsverstößen gesetzlich nicht vorgesehen und nur bei "sicherheitsrelevanten Manipulationen" oder technischen Mängeln möglich. Auch könne die Weiterfahrt untersagt werden, wenn die Lenk- und Ruhezeiten gravierend überschritten worden sind.

Nach dem Gleichheitsgrundsatz in Artikel 3 des Grundgesetzes sei es nicht erlaubt, den Fokus ausschließlich auf ausländische Laster zu lenken, auch wenn diese besonders häufig in Unfälle verwickelt sind.