A6 bei Hockenheim. (pol/rl) Zu einer großen Kontrollaktion an der Tank- und Rastanlage "Am Hockenheimring Ost" kam es in der Nacht zum Freitag. Bis in die frühen Morgenstunden kontrollierten fast 30 Beamten der Verkehrspolizeien aus Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg Lastwagen, die auf der Autobahn A6 unterwegs waren.

Kontrolliert wurden 16 Fahrzeuge, davon 7 Großraum- und Schwertransporte und 9 Schwerfahrzeuge. Laut Bericht wurden dabei 17 Verstöße festgestellt. Sechs Lastwagen wurde die Weiterfahrt untersagt. Hauptgründe waren neben Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts auch die Ladungssicherung.