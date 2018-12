Rhein-Neckar. (RNZ) Für viele Betroffene ist es nach wie vor ein Tabu-Thema - und deshalb begeben sie sich auch nicht in ärztliche Behandlung. Folglich ist die Dunkelziffer hoch. Aber auch bereits die jetzt ermittelten fundierten Zahlen, die die AOK Baden-Württemberg aufgrund ihr vorliegenden Daten veröffentlicht hat, geben Anlass zur Sorge. Danach waren im zurückliegenden Jahr im Südwesten insgesamt 19.435 Versicherte wegen alkoholbedingter Störungen in stationärer Behandlung - und fast die Hälfte davon war über 50 Jahre alt.

Wie diese erschreckenden Fakten deutlich machen, ist das so genannte Koma-Trinken also durchaus nicht nur ein Problem bei jungen Erwachsenen und Heranwachsenden - sondern bei allen Altersgruppen. Am stärksten betroffen sind offenbar ältere Menschen ab 50 Jahren. Wegen alkoholbedingter Störungen wurden laut AOK-Statistik fast 0,5 Prozent aller Versicherten über 50 Jahre stationär behandelt - wobei Männer mit 0,8 Prozent etwa viermal so viel betroffen waren wie Frauen (0,2 Prozent). Generell besteht die Problematik außer in der Altersgruppe der Zehn- bis 19-Jährigen im Übrigen bei Männern zwei- bis viermal so oft wie bei Frauen - und bei beiden Geschlechtern ist die Altersgruppe zwischen 50 und 54 Jahren am häufigsten betroffen.

Der Blick auf die detaillierte Entwicklung der Problematik im Rhein-Neckar-Kreis weist eine ganz ähnliche Tendenz auf wie im Land. Hier stieg die Anzahl stationärer Behandlungsfälle wegen alkoholbedingter Störungen bei über 50-Jährigen AOK-Versicherten zwischen den Jahren 2008 und 2016 bei Männern von 208 auf 249, bei Frauen von 37 auf 76 - wobei es bei Männern zwischenzeitlich in den Jahren 2012 bis 2014 sogar bis zu 285 Fälle waren, während die Zahl betroffener Frauen noch nie so hoch war wie 2016. Die AOK betont mit Blick auf die jetzt vorgelegten Zahlen ausdrücklich, dass die Dunkelziffer der von alkoholbedingten Störungen betroffenen Männer und Frauen wahrscheinlich deutlich höher ist als die jetzt vorgelegten Zahlen. Bei der Erhebung konnten lediglich Versicherte ermittelt werden, die sich tatsächlich in ärztlicher Behandlung befanden.

Die AOK Rhein-Neckar-Odenwald rät in jedem Fall dringend dazu, sich beim Verdacht auf alkoholbedingte Störungen an eine Beratungsstelle zu wenden. Sie kooperiert dabei mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, der bereits vor 25 Jahren die Stelle eines Beauftragten der Suchtprophylaxe eingerichtet hat.

Info: Wer unsicher ist, ob er selbst oder ein Angehöriger ein Alkoholproblem hat oder sich bereits in Abhängigkeit befindet, wendet sich an das Gesundheitsamt, Kurfürstenanlage 38-40, 69115 Heidelberg, Telefon 06221/522-1872, Email gesundheitsamt@rhein-neckar-kreis.de.