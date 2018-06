A6 bei Reilingen. (pol/mün) Zu einem Autobrand auf der Autobahn A6 zwischen dem Dreieck Hockenheim und dem Kreuz Walldorf kam es am Montagnachmittag.

Laut Polizeibericht war kurz nach 15 ein 25-jähriger Opel-Astra-Fahrer aus dem Rhein-Neckar-Kreis in Richtung Heilbronn unterwegs. Wegen des großen Lastwagenunfalls bei Dielheim staute sich der Schwerlastverkehr auf dem rechten Fahrstreifen.

Plötzlich stieg Qualm und Rauch aus dem Motorraum des Opels. Kurz darauf geriet der Wagen in Brand. Das alles passierte offenbar so schnell, dass der Fahrer seinen Wagen nicht mehr auf den Seitenstreifen fahren konnte. Der 25-Jährige flüchtete aus dem Opel, nun auf dem mittleren Fahrstreifen in Flammen stand. Durch das Feuer waren der mittlere und der linke Fahrstreifen sind blockiert.

Der Fahrer blieb unverletzt. Als die verständigte Feuerwehr aus Hockenheim eintraf, konnte sie den Brand schnell löschen. Der Opel Astra brannte völlig aus. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Nachdem die Autobahnmeisterei Walldorf die Fahrbahn gereinigt hatte wurden die Spuren gegen 17.45 Uhr wieder freigegeben.

Infolge des Verkehrsunfalls bei Dielheim staut sich der Verkehr noch bis zum Kreuz Walldorf. Auf der A5 staut sich der Verkehr auf etwa zwei Kilometern zwischen Kronau und dem Kreuz Walldorf.