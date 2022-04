A6 bei Hockenheim. (pri/pol) Gegen 9.30 Uhr geriet am Mittwochvormittag an der Raststätte Hockenheimring-West das Führerhaus eines 40-Tonnen Sattelzug in Brand. Das Führerhaus brannte vollständig aus, die Ladung Papier konnte gerettet werden.

Wie die Polizei mitteilt, geriet der holländische Lkw aus unklarer Ursache auf der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim war mit 15 Mann im Einsatz, löschten den brennenden Lkw, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass die Zugmaschine vollständig ausbrannte. Darüber hinaus kam es zusätzlich noch zu Beschädigungen am Auflieger und auf dem Asphalt.

Der Gesamtschaden dürfte sich auf rund 200.000 Euro belaufen. Verletzt wurde niemand. Der Fahrer hatte sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht im Fahrzeug aufgehalten. Im Laufe des Mittwochs wurde der Sattelzug abgeschleppt.

Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Update: Mittwoch, 27. April 2022, 14.59 Uhr