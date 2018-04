Walldorf. (cab) Dieter Schäfer bekommt Rückendeckung von hiesigen Landespolitikern. Der Verkehrspolizeichef im Mannheimer Polizeipräsidium hatte Ende März in der RNZ unter anderem Tempo 60, ein Überholverbot für Lastwagen und Geschwindigkeitsmessungen auf der Autobahn A5 zwischen Kronau und dem Walldorfer Kreuz gefordert.

Schärfere Maßnahmen also als sie die Verkehrskommission nach einer Sitzung im Regierungspräsidium Karlsruhe beschlossen hatte. Diese hatte sich auf ein Tempolimit von 80 km/h und die Installation einer Stau-Warnanlage während der Baustellenzeit in dem Abschnitt geeinigt. Hintergrund ist die nicht abreißende Serie von schweren Unfällen, in die meist auch Lastwagen verwickelt sind. Die Abgeordneten Hermino Katzenstein (Grüne) aus Sinsheim und Boris Weirauch (SPD) aus Mannheim stellen sich hinter Schäfer.

In einem Brief an den grünen Landesverkehrsminister Winfried Hermann bezieht sich Katzenstein ausdrücklich auf Aussagen Schäfers in der RNZ. In dem Schreiben bezweifelt Katzenstein, dass die Beschlüsse der Verkehrskommission ausreichen, um die Verkehrssicherheit auf diesem Teil der A5 zu erhöhen und die Lage dauerhaft zu verbessern.

Der Abgeordnete bittet den Minister darum, Schäfers Vorschläge prüfen zu lassen. Dazu gehört auch die Tempomessung auf der A6 am Walldorfer Kreuz. Für die Geschwindigkeitskontrollen hatte Schäfer den Einsatz von "Enforcement-Trailern" angeregt. Das sind mobile Blitzgeräte, die mehrere Tage lang ohne den Einsatz von Personal funktionieren.

Für diese hatte sich auch schon Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) ausgesprochen. Katzenstein verweist hier auch auf eine Entlastung der Verkehrspolizei, denn: "Die Verkehrsüberwachung von mittlerweile täglich bis zu 23.000 Schwerlastfahrzeugen bringt die Verkehrspolizei an die Grenzen ihrer Kapazitäten."

Der Grünen-Abgeordnete schlägt zudem vor, Tempo 60 zunächst auf Lastwagen zu beschränken. Das sei eine "gut überprüfbare und hilfreiche Alternative". Durch ein Überholverbot für Lastwagen würden zudem Abstandsmessungen möglich. Oft käme es zu den schweren Unfällen, weil Lastwagen zu dicht auffahren. Schließlich fordert Katzenstein, den Einsatz der Stau-Warnung über die Baustellenzeit hinaus zu prüfen.

Sein SPD-Kollege Weirauch zeigt sich von dem ganzen Vorgang irritiert, nachdem auch er bei der Verkehrspolizei in Mannheim nachgehakt hatte. Der Sozialdemokrat fordert Aufklärung: "Ich möchte von der Landesregierung wissen, warum Maßnahmen offenbar gegen die Empfehlung der Verkehrspolizeidirektion in Angriff genommen werden." Der Schutz von Verkehrsteilnehmern müsse oberste Priorität haben, gerade auch in Ferienzeiten.

Weirauch kündigte eine parlamentarische Anfrage zur Sache im Landtag an. Für Unmut sorgt bei ihm auch, dass sich die angekündigte Anschaffung der Enforcement Trailer "offenkundig" verzögere. Im Gegensatz zu Rheinland-Pfalz, wo mittlerweile zehn solcher Messgeräte einsatzbereit seien, gebe es vonseiten des baden-württembergischen Innenministeriums nur die vage Ankündigung, solche Geräte künftig erwerben zu wollen, kritisiert Weirauch.