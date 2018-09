Sandhausen. (pol/mare) Einen Verkehrsunfall verursachte am frühen Dienstagmorgen ein 67-jähriger Sattelzugfahrer auf der Autobahn A5 zwischen den Anschlussstellen Walldorf/Wiesloch und Heidelberg/Schwetzingen. Das teilt die Polizei mit.

Der 67-Jährige fiel einem Zeugen bereits in Höhe der Anschlussstelle Bruchsal aufgrund seiner unsicheren Fahrweise in Richtung Frankfurt fahrend auf. Dieser verständigte daraufhin sofort die Polizei. Im Baustellenbereich zwischen dem Autobahnkreuz Walldorf und der Ausfahrt Heidelberg/Schwetzingen fuhr der Sattelzug teilweise in Schlangenlinien mit nicht angepasster Geschwindigkeit.

Er versuchte zudem, auf der linken Fahrspur ein Auto zu überholen, was dem Fahrer offensichtlich aufgrund der unsicheren Fahrweise misslang. Als er wieder auf die rechte Fahrspur zurückgekehrt war, kam der Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanken. Anschließend fuhr der 67-Jährige einfach weiter und wurde schließlich durch eine Funkstreife der Autobahnpolizei Mannheim auf einem Parkplatz bei Dossenheim gestoppt.

Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch im Atem des 67-Jährigen. Ein erster Alkoholtest vor Ort ergab einen Wert von 1,3 Promille. Ein zweiter Test auf dem Revier ergab schon einen Wert von 1,4 Promille.

Dem Sattelzugfahrer wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.