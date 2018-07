Von Volker Knopf

Karlsruhe/Heidelberg. Wegen banden- und gewerbsmäßigen Computer-Betrugs sowie Fälschung von Zahlungskarten müssen sich seit gestern fünf Männer aus Rumänien und Ungarn vor dem Landgericht Karlsruhe verantworten. Beim "Skimming" - dem Ausspähen von Bankdaten - sollen sie mehr als 80.000 Euro erbeutet haben. Zwischen April und Juli 2011 zog sich die Diebestour von Freiburg bis nach Mosbach, ehe die Männer schließlich in Karlsruhe und im elsässischen Mühlhausen dingfest gemacht werden konnten.

Laut Staatsanwaltschaft gingen die 28- bis 37-jährigen Bandenmitglieder immer nach der gleichen Masche vor: Zunächst machte sich ein Trupp auf und brachte Videoleiste sowie Kartenlesegerät in den frühen Morgenstunden am Geldausgabe-Automaten an, während die anderen das Umfeld der Bank im Auge behielten und "Schmiere" standen. Nach ein, zwei Tagen wurden die Gerätschaften an den Bank-Automaten, die für die Kunden nicht erkennbar manipuliert waren, wieder in der Nacht abmontiert.

Anschließend wurden die Geldsummen ausgelesen und auf Karten-Rohlinge übertragen. Einige Tage nach der "Skimming-Attacke" wurde das Geld an Bankautomaten in Argentinien, Kanada, den USA oder Polen abgehoben. Insgesamt 56 Bank-Kunden in Baden-Württemberg fielen der Masche zum Opfer. Auffällig bei der virtuellen Diebestour war, dass ausschließlich Filialen der genossenschaftlichen BB-Bank mit Hauptsitz in Karlsruhe ins Visier genommen wurden. So auch in Heidelberg. Am 20. und 21. Mai 2011 wurde die Filiale der Badischen Beamtenbank in der Dossenheimer Landstraße in Handschuhsheim von einer nächtlichen "Skimming-Attacke" heimgesucht. Insgesamt 26 Personen aus Heidelberg wurden geschädigt, die Bande erbeutete rund 26 000 Euro.

Bei einem weiteren Versuch in der Universitätsstadt, am 23. Juli in der Filiale in Rohrbach, wurde die Manipulation entdeckt. Die Polizei baute die Geräte ab. Geld wurde keines illegal abgehoben. Ende Juli soll die Bande die Technik auch in der Filiale in der Mosbacher Hauptstraße angebracht haben. Auch hier wurde die Polizei aufmerksam, ehe es zu illegalen Abhebungen kam. Angaben zur Tat wollten die fünf Männer, darunter ein Brüderpaar, gestern beim Prozessauftakt in Karlsruhe nicht machen.

Das Quintett besteht aus Programmieren, Autohändlern und Kellnern. Das Gros der Beschuldigten stammt aus Budapest. Bei der Befragung zu ihren persönlichen Verhältnissen gaben die Osteuropäer an, in ihren regulären Jobs zumeist zwischen 500 und 600 Euro im Monat zu verdienen. Der Prozess wird mit etlichen Dolmetschern geführt. Neben den Beschuldigten aus Ungarn sprechen auch die Angeklagten aus Rumänien ungarisch, da sie zur Minderheit der Magyaren in Rumänien zählen. Auch in Ungarn wird im Übrigen gegen die Männer ermittelt.

Insgesamt sind neun Verhandlungstage vorgesehen. Das Urteil soll voraussichtlich Ende März fallen.