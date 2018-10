Am 22..Februar 2013 brach der Sommerdamm an zwei Stellen, jetzt beschloss der Gemeinderat die Wiederherstellung in der ursprünglichen Form. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Am 22. Februar 2013 brach der Sommerdamm auf den Schwetzinger Wiesen auf einer Länge von 150 Metern an zwei Stellen. Die Bruchstellen waren zehn und 15 Meter groß, es gab erhebliche Schäden durch das einfließende Hochwasser und ertrunkene Schafe. Weitere Schadstellen über eine Länge von 70 Meter gefährden die Standfestigkeit des Damms, der an der Gemarkungsgrenze Brühl-Rohrhof endet, eine Länge von 1,5 Kilometer aufweist und von der Stadt zum Schutz der landwirtschaftlichen Betriebe im "Torfgraben" unterhalten wird. In der jüngsten Gemeinderatssitzung galt es nun einen Beschluss zu fassen, wie mit dem Damm umgegangen werden soll. Dabei standen drei Varianten zur Auswahl.

Die mit 10.000 Euro günstigste Variante sah vor, die Schäden nicht zu beheben, was für die Landwirte allerdings finanzielle Einbußen bedeutet hätte. Ein großer Teil des Areals ist als Naturschutzgebiet ausgewiesen und dient teilweise als Überschwemmungsfläche. Die Maximalvariante hätte mit neu angelegten Zwischenüberlaufbereichen 150.000 Euro gekostet. Beschlossen wurde bei zwei Enthaltungen der Grünen schließlich die dritte Variante, die 70.000 Euro kostet und die eine Wiederherstellung des Damms in seiner ursprünglichen Form vorsieht. Alle Fraktionen betonten dabei die Bedeutung des Damms für die dort ansässigen Landwirte.

Einstimmig beschlossen wurde die Verlegung der Bushaltestelle in der Ketscher Landstraße auf der Verkehrsinsel vor dem Stadion. Erst durch die Verlegung um etwa zehn Meter in Richtung Grünfläche wird es möglich, die Haltestelle barrierefrei zu gestalten und ein Wartehäuschen zu erstellen. Die Kosten sollen bei etwa 22.000 Euro liegen. Robin Pitsch (SPD) regte schließlich an, auch andere Haltestellen daraufhin zu überprüfen, ob man sie barrierefrei gestalten könne.

Am Ende der Sitzung kam es zu einer kurzen Diskussion über die Umsetzung der Maßnahmen, die Prof. Hupfer erarbeitet hatte. An den Workshops hatten sich sehr viel Schwetzinger beteiligt. Monika Maier-Kuhn betonte, dass sie immer wieder angesprochen werde, ob es jetzt weiter gehe oder nicht? Oberbürgermeister Dr. René Pöltl korrigierte: "Es wurden im Rahmen der Aktion "Mobiles Schwetzingen" nur Leitziele entwickelt, an Hand derer man selbst Einzelmaßnahmen erarbeiten könne. Und in Sachen E-Mail-Vorschläge durch Bürger konnte er nur wenig Hoffnung machen: "Mit der Beantwortung aller Anfragen und Vorschläge ist das Planungsbüro überfordert. Das können die nicht leisten".