Jetzt wird's ernst! Ab kommenden Montag gehen die Bauarbeiten für das Projekt Stadtquartier Q 6/Q 7 in die Hauptphase. Am Donnerstag wird die Münzgasse zwischen dem Quadrat Q 6 (rechts) und Q 7 (links) für den Verkehr gesperrt, am Montag schließt auch das Parkhaus in Q 6 (rechts). Bereits einseitig gesperrt ist die stadtauswärts führende Konkordienstraße (im Vordergrund). Foto: vaf

Mannheim. (leo) Rund 300 Millionen Euro wollen die Unternehmen Diringer & Scheidel und Engelhorn in ihr innovatives Stadtquartier Q 6/Q 7 investieren. Wenn nun am kommenden Montag, 1. Oktober, das Parkhaus in Q 6 schließt, startet die Hauptphase der Bauarbeiten.

Bereits Mittwoch kam es aber durch Markierungsarbeiten in der Fressgasse zu kleineren Behinderungen. Ab dem heutigen Donnerstag, 27. September, sollten motorisierte Verkehrsteilnehmer diesen Bereich meiden, wird doch die Münzgasse zwischen Q 6 und Q 7 dauerhaft gesperrt werden. Im benachbarten Parkhaus R 5 laufen die Entkernungsarbeiten auf Hochtouren, der eigentliche Abriss startet dann ebenfalls ab 1. Oktober.

Derweil läuft im Bereich des Gebäudekomplexes Q 7 bereits seit zwei Wochen der Rückbau. Dazu wurde die Konkordienstraße zwischen Q 7 und R 7 einseitig gesperrt.

Da auch das Parkhaus in R 5 bereits seit Anfang September geschlossen ist, wird in diesem Bereich Parken so gut wie unmöglich sein. Als Parkalternativen sollten die 300 Meter entfernte Wasserturm-Tiefgarage oder weitere Parkhäuser rund um den Wasserturm angesteuert werden. Das sollten sich insbesondere auch diejenigen zu Herzen nehmen, die aus Richtung Heidelberg über die Augusta-Anlage in die Stadt fahren.