Von Harald Berlinghof

Ludwigshafen. Auch die Metropolregion Rhein-Neckar wird künftig verstärkt unter einem Mangel an Fach- und Führungskräften leiden. Der demografische Wandel - immer mehr alte, immer weniger junge Menschen - führt zu einer steigenden Zahl unbesetzter Stellen. Und dies nicht nur im Ingenieurbereich. "Die Fachkraft beginnt bereits beim Facharbeiter", betonte Verbandsdirektor Ralph Schlusche bei der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Regionalentwicklung und -management.

Um diese negativen wirtschaftlichen Auswirkungen abzuschwächen, hatte die CDU-Fraktion bereits am 27. März einen Antrag formuliert, in dem sie die Verbandsverwaltung bat, ein Konzept für eine Willkommens- und Integrationskultur vorzulegen und einen entsprechenden Preis für gelungene Beispiele auszuloben. Schlusche zeigte auf, was der Verband in diesem Bereich bereits leistet. Dabei verfolge man das Ziel, die Metropolregion Rhein-Neckar als attraktiven und weltoffenen Arbeits- und Lebensraum bekannt zu machen und so die bestmöglichen Rahmenbedingungen für eine qualifizierte Zuwanderung zu schaffen. Das beginne bei einer guten Kinderbetreuung und ende mit einem Angebot auch für die jeweiligen Lebenspartner der angeworbenen Fachkräfte.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Baaß bezweifelte, ob der Verband personell und finanziell in der Lage ist, ein solches umfassendes Konzept nach dem Wunsch der CDU zu erarbeiten. Er sah die Notwendigkeit einer Willkommens- und Integrationskultur nicht nur im Bereich der Fachkräfte, sondern in allen Bevölkerungsgruppen. Mit dieser Aufgabe sei der Verband überfordert. Und bei der Einführung einer weiteren Auszeichnung komme bei manchem der Gedanke auf: "Schon wieder ein Preis...".

CDU-Fraktionschef Roland Schilling wollte den Preis eher als Instrument dafür sehen, Aktivitäten, die zu einer Willkommenskultur in der Region beitragen, bekannter zu machen. Und so wogte die Diskussion um den Tagesordnungspunkt hin und her. Am Ende gab es eine "Zustimmung zur Kenntnisnahme", wie aus dem Plenum ironisch eingeworfen wurde. Denn tatsächlich stand nur eine Kenntnisnahme auf der Tagesordnung. Der Verband soll jetzt dem Ausschuss ein Konzept zur Willkommenskultur vorlegen und einen eventuellen Preis ausarbeiten, über den man dann entscheiden könne.

Der Mannheimer Wirtschaftsgeograf Professor Paul Gans legte eine Umfrage zur Wahrnehmung der Demografiewoche (11. bis 18. Oktober 2012) vor. Sowohl die Woche als auch der Demografiekongress im Ludwigshafener Pfalzbau wurde von Besuchern, Veranstaltern und Beteiligten überwiegend positiv beurteilt. Ein wenig überraschend war das Ergebnis einer nicht repräsentativen Befragung von fast 1000 Landauer Bürgern. Es zeigte sich, dass mehr als die Hälfte nichts mit dem Begriff "demografischer Wandel" anzufangen wussten. Und nur rund 15 Prozent der Befragten hatten von der Veranstaltungsreihe gehört. Doch verglichen mit anderen Veranstaltungen sei dieser Wert gar nicht so schlecht, meinte Gans.