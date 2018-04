Von Peter Wiest

Heidelberg/Mannheim. "Es gibt Dinge, die kann man nun mal nicht ändern - auch wenn sie einen nicht gerade glücklich machen". Thomas Köber trug es gestern zumindest äußerlich mit Fassung, als er erfuhr, dass er seine neue Position als Leitender Polizeidirektor des neuen Polizei-Großpräsidiums Mannheim, die er erst seit 1. Januar dieses Jahres bekleidet, bereits zum 1. Februar wieder aufgeben muss - zumindest vorübergehend. Dass er dabei nicht der einzige Polizeipräsident im Lande ist, den dies trifft, macht es für Köber sicherlich nicht einfacher. Doch Fakt ist: Mit der Entscheidung von Innenminister Gall, auf eine Beschwerde gegen den Beschluss des Verwaltungsgerichts über die Besetzung von 23 Dienstposten im Zuge der Polizeireform zu verzichten, werden die ohnehin bisher nur kommissarisch im Amt befindlichen neuen Dienststellenleiter abberufen.

Deshalb wird Thomas Köber gleich heute Morgen in Stuttgart im Innenministerium vorstellig werden - und soll dort, wie er gestern gegenüber der RNZ bestätigte, auch erfahren, welche Verwendung er ab dem 1. Februar dann zumindest bis zur Neubesetzung des Chefpostens in Mannheim haben wird. "Ich werde mit dem Monatsende von meiner derzeitigen Aufgabe entbunden", erläuterte er, "und danach zum Ministerium abgeordnet und mit speziellen Aufgaben betreut".

Was das für Aufgaben sein werden, wird man vielleicht bereits heute Nachmittag erfahren. Dann nämlich gibt es erstmals einen Neujahrsempfang des Polizeipräsidiums, der allerdings nicht in Mannheim stattfindet, sondern in Heidelberg in der dortigen "alten" Dienststelle in der Römerstraße. Zu diesem empfang hat der 57-jährige Köber noch selbst eingeladen und wird dort die Gäste auch persönlich empfangen und begrüßen - zumal er ja heute und morgen noch in seinem Amt ist.

Ab 1. Februar wird das Großpräsidium Mannheim dann, wie Polizeisprecherin Roswitha Götzmann gestern erläuterte, mindestens bis zur endgültigen Klärung der Situation eine Chefin haben: Caren Denner, seit 1. Januar Polizei-Vizepräsidentin und vor der Zusammenlegung mit Heidelberg Leiterin der Mannheimer Dienststelle, wird dann die Amtsgeschäfte führen.

Nicht nur für die 51-jährige Denner ist das Ganze eine kuriose und auch irgendwie pikante Situation: Schließlich war sie in Mannheim lange Zeit Chefin, musste dann jedoch - übrigens ebenso wie der seitherige Heidelberger Dienststellenleiter Bernd Fuchs, der jetzt bis zu seiner Pensionierung im Mai Kripo-Chef ist - ins zweite Glied rücken. Auf der anderen Seite ist Caren Denner aufgrund ihrer Erfahrung mit der Situation vertraut, so dass "die Führung des Präsidiums selbstverständlich in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit gewährleistet ist", wie Roswitha Götzmann jeglichen Spekulationen über "Kopflosigkeit" der neuen Groß-Dienststelle eine klare Abfuhr erteilte. Klar ist allerdings auch: Caren Denner leitet das Präsidium Mannheim bis zur Neubesetzung der Führungsstelle nicht als Präsidentin, sondern als Vizepräsidentin.

Wann die Stelle an der Spitze der Heidelberger und Mannheimer Polizei endgültig und definitiv besetzt wird, ist derzeit noch nicht absehbar. "Wir hoffen, dass das so schnell wie möglich passiert", sagte Roswitha Götzmann, "es kann allerdings auch schon noch etwas dauern". Dabei ist die Wahrscheinlichkeit, dass der neue Präsident am Ende vielleicht doch Thomas Köber heißen wird, gar nicht so gering: "Sobald die Stelle dann ausgeschrieben ist", ließ er die RNZ gestern wissen, "werde ich mich auf jeden Fall darauf bewerben".