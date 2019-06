Neulußheim. (pol/mün) Eine 39 Jahre alte Frau erlag in der Nacht zum Mittwoch ihren schweren Verletzungen nach einem Unfall bei Neulußheim. Nach einer Mitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall am Dienstagabend gegen 22.30 Uhr auf der Bundesstraße B36 in südlicher Fahrtrichtung.

Aus noch unbekannter Ursache fuhr die Frau mit ihrem Nissan zwischen den Einmündungen der Bundesstraße B39 und der Landesstraße L546 gegen eine Warnbake auf der rechten Seite. Nachdem sie eine weitere Warnbake überfahren hatte, steuerte sich nach links, geriet dort in den Grünstreifen, dann schleuderte ihr Fahrzeug über die gesamte Fahrbahn in die rechte Böschung und kippte dort auf die linke Fahrzeugseite. Bei dem Unfall zog sich die 39-Jährige so schwere Verletzungen zu, dass sie noch auf dem Weg in die Klinik verstarb.

Die B 36 war während der Unfallaufnahme bis gegen 1.35 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Zur Ausleuchtung der Unfallstelle und Absicherung des Fahrzeuges war die Freiwillige Feuerwehr Neulußheim mit 18 Personen vor Ort.

Bei dem Unfall entstand nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro