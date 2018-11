Von Hans-Joachim Heinz und Alexander Albrecht

"Monnem Bike": Mit bunten Paraden, Straßenkunst und Infoständen feiert Mannheim am heutigen Samstag und morgigen Sonntag jeweils von 10 bis 20 Uhr die Geburtsstunde des Fahrrads vor 200 Jahren. Vereine und Initiativen erinnern in der City an den Technikpionier Karl Drais, der am 12. Juni 1817 von der Quadratestadt aus seine historische Erstfahrt unternommen hatte (detailliertes Programm unter www.monnem-bike.de). Zudem feiern am Sonntag die Rhein-Neckar Löwen den Meistertitel mit ihren Fans, und beim Zeltfestival Rhein-Neckar auf dem Maimarktgelände steht Max Giesinger auf der Bühne. Zehntausende Menschen werden in Mannheim unterwegs sein.

Die Polizei ist nach eigenen Angaben auf den Ansturm der Massen vorbereitet. "Wie bei Großveranstaltungen üblich, werden wir sowohl das uniformierte Personal als auch das in Zivil verstärken und damit unserem Sicherheitsauftrag Rechnung tragen", sagte Polizeisprecher Norbert Schätzle auf RNZ-Anfrage. Bürger könnten beruhigt die Veranstaltungen besuchen.

"Wir tun, was wir können, aber absolute Sicherheit gibt’s natürlich nicht, denn wir müssen Prioritäten setzen und können nicht alles zu hundert Prozent abdecken", sagte Schätzle auch mit Blick auf die jüngsten Terroranschläge in London und Manchester. Wobei der Polizeisprecher ausdrücklich auch die Bevölkerung in die Pflicht nimmt: "Man sollte Rucksäcke oder Taschen - natürlich auch wegen der Diebstahlsgefahr - nicht längere Zeit unbeaufsichtigt an einer Stelle stehen lassen. Falls jemand in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet, so soll er dies unverzüglich der Polizei mitteilen." Aber Schätzle beruhigte auch gleich wieder: "Uns liegen derzeit keinerlei konkrete Hinweise auf einen Anschlag vor." In erster Linie werden die Beamten am Wochenende versuchen, den Verkehr in den Griff zu bekommen. Vollsperrungen und absolute Halteverbote sind durch "Monnem Bike" in der Innenstadt vorgegeben, dazu kommt noch die Sperrung der A 656 in beiden Richtungen von Samstagabend, 21 Uhr, bis Sonntagfrüh, 11.30 Uhr, zwischen dem Kreuz Heidelberg und der Anschlussstelle Seckenheim. Der Polizeisprecher rät den Anreisenden, sich viel Stress zu ersparen und auf den öffentlichen Personennahverkehr auszuweichen.

Zum Auftakt von "Monnem Bike" am Samstag verwandeln 1500 Quadratmeter Rollrasen einen Teil der Fußgängerzone in eine kleine Wiese. Um 17 Uhr beginnt dann die große Radparade am Markplatz und um 18.30 Uhr die Ausfahrt von Red Bull Drahtesel am Wasserturm. Der Sonntag startet um 9.30 Uhr mit den Liegeradlern, die rund um den Wasserturm und die Augustaanlage ihre Weltmeisterschaft austragen.

Die Draisinen haben zwischen 14.30 und 15.30 Uhr entlang des Wasserturms ihren großen Auftritt. Erst liefern sich die Allerkleinsten auf ihren Laufrädchen ein Rennen, dann werden etliche Prominente zu einer schwungvollen Fahrt erwartet. Als ein weiterer Höhepunkt der Feiern gilt am Sonntagnachmittag ein Klappradrennen um den Wasserturm. Beim "World-Klapp" des Pfälzer Klappvereins eifern 200 Teilnehmer um den Hauptpreis "Horst".