Von Joachim Baier

Beerfelden. In vier Kommunen im Odenwald ist am morgigen Sonntag nicht nur Kommunalwahl. In der Stadt Beerfelden und in den drei Gemeinden Hesseneck, Rothenberg und Sensbachtal wird dann auch in einem Bürgerentscheid gleich mit darüber abgestimmt, ob sich diese vier Kommunen zusammentun.

Ein solcher Zusammenschluss ist notwendig und dringend erforderlich, finden die Bürgermeister der Gemeinden. Auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels könne einer allein die Aufgaben für die Bürger nicht mehr stemmen; die Infrastruktur sei zu teuer. Der Bund der Steuerzahler (BdSt) Hessen hält den freiwilligen Zusammenschluss im übrigen ebenfalls für richtig.

Hesseneck ist mit rund 650 Einwohnern die kleinste Gemeinde im Land. Auch Sensbachtal hat weniger als 1000 Einwohner. Als Name der neuen Kommune mit dann rund 10 200 Einwohnern ist "Oberzent" im Gespräch.

Zusammen könnte das Gemeinden-Quartett jährlich um rund 880 000 Euro besser dastehen, erklärt Christian Kehrer, Verwaltungsleiter des Zweckverbandes KommunalService Oberzent. Allein dadurch, dass drei von vier Bürgermeistern wegfallen, könnten 355 000 Euro an Gehaltskosten eingespart werden.

Die betreffenden Kommunen arbeiten schon heute in einigen Bereichen zusammen, etwa im Tourismus. Wahlberechtigt sind morgen rund 8450 Bürger. Abgestimmt wird in jeder Kommune einzeln. "Wenn nur eine davon dagegen ist, scheitert der gesamte Bürgerentscheid", sagt Kehrer. Je nach Konstellation könnte dann überlegt werden, ob man vielleicht erneut und dann zu dritt eine Fusion anstrebt.

In den vier Kommunen habe es Bürgerversammlungen gegeben, Flyer seien verteilt worden, berichtet Michael Kappes, Sachbearbeiter beim Zweckverband. Der Ausgang der Entscheidung bleibe spannend. "Es gibt Äußerungen, die sind positiv - aber auch Stimmen, die kritisch sind."

Eine Fusion von Kommunen geht nicht unbedingt reibungslos über die Bühne. Im Oktober 2015 war in Mittelhessen in den beiden Gemeinden Steffenberg und Angelburg die nötige Mehrheit nur in Angelburg zustande gekommen, in Steffenberg aber nicht.

2007 war im Odenwald der Zusammenschluss der benachbarten Städte Erbach und Michelstadt gescheitert.