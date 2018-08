Hemsbach. (heb) "So einen Sohn zu haben, muss ja schlimm sein", sagt eine Zuschauerin über den Protagonisten von Jan Ole Gersters preisgekröntem Debütfilm "Oh Boy", einem Endzwanziger, der nach Abbruch seines Jurastudiums ziellos durch die Straßen von Berlin treibt. Doch nicht jeder im kleinen aber feinen Hemsbacher Brennessel-Kino sieht das so.

Zu einem Filmgespräch hatte der Verein Kommunale Kriminalprävention Rhein-Neckar im Rahmen der Sicherheitswoche Hemsbach und seines 15-jährigen Bestehens die Mitglieder geladen. Doch was hat Kinoerlebnis mit Prävention zu tun? Dies wurde erst im Verlauf des Abends deutlicher.

Der Publizist und Medienpädagoge Klaus-Dieter Felsmann lässt das Publikum zu Wort kommen und verschiedene Wahrnehmungen und Interpretationen aufeinandertreffen. "Der kriegt doch gar nichts hin, nicht einmal eine Tasse Kaffee bekommt er", sagt jemand verächtlich. Nicht als Versager, sondern als "reinen Tor" und "Fänger im Roggen" sieht ein anderer Besucher den Filmhelden Niko. "Es ist seine Umwelt, die kaputt ist", sagt er und nennt den schikanösen Psychologen, der ihm die Fahrerlaubnis entzieht, die ehemalige Mitschülerin Julika, die gegen die seelischen Verletzungen ihrer Kindheit kämpft und den einsamen Nachbarn, der im Keller gegen sich selbst Tischkicker spielt. Niko reagiere wach und einfühlsam auf die Begegnungen, meint eine Besucherin.

Er höre aufmerksam zu oder sei einfach da, etwa als sein Kumpel Matze mit Drogen dealt und er sich zu dessen dementer Großmutter ins Wohnzimmer setzt. "Ich hätte nichts dagegen, so einen Sohn zu haben."

Auch die Idee mit dem Kaffee als Running Gag und Symbol für Nikos Leben kommt gut an. Im Film schlägt Niko das Angebot seiner Freundin aus, lässt sich von seinem Vater etwas anderes vorsetzen und braucht sich, nachdem dieser ihm den Geldhahn zugedreht hat, nicht mehr zwischen den vielen überteuerten Sorten der Latte-Macchiato-Verkäuferin entscheiden. Erst in der Schlussszene steht eine dampfende Tasse Kaffee vor ihm.

Vorausgegangen war die erste echte Begegnung des Tages, mit einem einsamen alten Mann in einer Kneipe, der ihm nichts vorspielte, sondern eine authentische Geschichte erzählte, bevor er vor der Kneipe zusammenbrach und in der Notaufnahme starb.

Bereits am Vormittag hatte Felsmann mit drei neunten Klassen der örtlichen Realschule über den Film gesprochen. Am nächsten Tag sollte die Jahrgangsstufe zehn des Gymnasiums an die Reihe kommen. In seiner Besprechung geht es dem Medienpädagogen gar nicht in erster Linie darum, das Verhalten Julikas zu bewerten, die in einer Szene auf die Provokationen von Halbstarken mit gezielten Beleidigungen reagiert. Es geht auch nicht um Handlungsempfehlungen in Gewaltsituationen. Sondern um Zivilcourage - und die gründet für ihn auf einer eigenen Position. Felsmann macht deutlich: So ziellos der Filmheld wirkt, so ist er doch auf der Suche. Nicht nur nach einem Kaffee, sondern nach der eigenen Persönlichkeit.