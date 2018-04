Achtung! Dieser Artikel wird nicht weiter aktualisiert: Den aktuellsten Stand der Entwicklungen erfahren Sie hier.

Ludwigshafen/Mannheim. aktualisiert um 16:30 Uhr. Eine rund 100 Meter hohe Rauchsäule ist am Samstag nach einem Großbrand in einer Lagerhalle über dem Großraum Mannheim-Ludwigshafen aufgestiegen. Das Feuer sei in der Halle auf der Ludwigshafener Parkinsel nahe des Rheins ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher in Ludwigshafen. In dem Gebäude werde Styropor gelagert. Die Flammen drohten auf umliegende Gebäude überzugreifen. Bislang sei nicht bekannt, dass Menschen zu Schaden gekommen seien.

Da die Rauchwolke vom Wind in nordöstlicher Richtung über Teile von Ludwigshafen und das benachbarte Mannheim getrieben wurde, empfahl die Feuerwehr in den betroffenen Gebieten, vorsorglich geschlossene Räume aufzusuchen sowie Fenster und Türen zu schließen und Klimaanlagen auszuschalten. In Mannheim galt dies nach Angaben der Stadt insbesondere für die Innenstadt sowie die Stadtteile Almenhof, Lindenhof, Neckarau, Niederfeld, Schwetzingerstadt und Oststadt. Die Feuerwehr nahm Luftmessungen vor.

In den einzelnen Stadtteilen wird aktuell über leichte Niederschläge berichtet, die mit Ruß vermischt sind. Im weiteren Verlauf des Nachmittags und Abends ist laut Stadtverwaltung mit Ruß-Niederschlag im Stadtgebiet zu rechnen. Die Feuerwehr Mannheim unterstützt ihre Ludwigshafener Kollegen mit dem Feuerlöschboot Metropolregion, zwölf Einsatzkräften der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr, dem Abrollbehälter "Großbrand", einem Kranwagen, dem Multifunktionsboot und einem Wasserfördersystem. (RNZ/dpa)