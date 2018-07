Von Stephanie Kuntermann

Heidelberg. Jahrelang betrogen sie Versicherungen mit gefälschten Vertragsabschlüssen, bauten ein Schneeballsystem auf und kassierten Prämien in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Vor dem Heidelberger Landgericht erging jetzt das Urteil gegen die vier Haupttäter: Thore H. und Frank B. erhielten Bewährungsstrafen, während Samurat Y., der bereits wegen Geiselnahme, gefährlicher Körperverletzung, Verstößen gegen das Ausländerrecht sowie einschlägig wegen Betrugs vorbestraft war, zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt wurde. Haupttäter Marco L. muss für vier Jahre ins Gefängnis. Zu seinen Ungunsten wertete Richter Christian Mühlhoff den immensen Schaden und seine Vorstrafen wegen Betrugs und Urkundenfälschung. Für ihn sprach dagegen ein Geständnis, das immerhin den Prozess von ursprünglich geplanten fünf auf drei Verhandlungstage verkürzte.

Sein Motiv? "Geld. Schnelles Geld", kommentierte Staatsanwalt Alessandro Bellardita. Und wohl auch ein Ende der Schulden; mit mehr als 120.000 Euro stand der Sinsheimer in der Kreide, hatte ein Insolvenzverfahren hinter sich, bei dem die Restschuld-Befreiung scheiterte. Er baute das System aus falschen Versicherungsnehmern auf, die, so ließ er die Konzerne glauben, Berufsunfähigkeitsversicherungen und andere Verträge abschlossen. Mit dem Geld aus anderen Taten wurden jeweils die ersten drei Raten an die Versicherungen gezahlt, um die Vermittlungsprämien zu bekommen.

Richter Mühlhoff ging in der Urteilsbegründung auch hart mit den Versicherungen ins Gericht, die zu früh Prämien ausbezahlten und oft nicht genau hinschauten,wie er sagte - sonst wäre die Sache wohl schon früher aufgeflogen.

Ein besonders ausschweifender Lebensstil sei bei L. jedenfalls nicht aufgefallen, bemerkte der Staatsanwalt: Keine dicken Autos, keine teuren Kleidungsstücke oder Uhren, "nichts Extravagantes". Stattdessen lebte der gelernte Groß- und Einzelhandelskaufmann im Mehrfamilienhaus seiner Mutter in einer "spartanisch eingerichteten Wohnung". Doch irgendwann habe er vermutlich den Überblick verloren: Schulden wurden nicht mehr bedient, die Postrückläufe von nicht existierenden Adressen häuften sich, das System aus über 20 Konten, von denen die jeweils ersten Versicherungsraten eingingen, wurde unübersehbar. Bis dahin hatten sich bereits weit über 300 Fälle angehäuft.

Für die Staatsanwaltschaft, die mit dem Richterspruch "sehr zufrieden" war, ist die Sache noch nicht erledigt, denn bis zum Frühjahr 2017 laufen weitere Ermittlungen. Nach ihrem Abschluss kommt es zu weiteren Prozessen, diesmal, so Bellardita, gegen "die Leute am Ende der Kette" - also Mittäter, die ihre Namen auf die Policen setzten, wohl wissend, dass keine Verträge zustande kommen sollten.