Kann mehr als nur Schmusesongs: Eros Ramazzotti brauchte einen relativ langen Anlauf in der SAP Arena, aber dann begeisterte er doch noch sein Publikum. Foto: Alfred Gerold

Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Schwarze Hose, schwarzes T-Shirt, Spaghettibäuchlein und zwei Stunden "Bella Italia". Das darf dann ruhig bisweilen schnulzig sein, wenn Eros Walter Ramazzotti seine musikalischen Pfeile abfeuert. Aber der 51-jährige Popbarde kann auch anders: Sobald er mit Ausnahmemusiker Michael Landau recht ordentlich zum Synchronsolo auf den Fendergitarren ansetzt, wird’s zeitweise für ältere Semester unter den rund 7000 Zuschauern un poco forte.

Man spürt förmlich: Der Ex von Michelle Hunzinger will auch mal raus aus der ewigen Schmusebackenecke ohne seine treuen Anhänger zu verlieren. Nach einem fetzigen "L’ombra del gigante" zum Aufwärmen kommen die nächsten Songs in der mit rund 7000 Besuchern besetzten SAP Arena allesamt vom neuen Album. Die klingen nicht übel, sind sicher radiotauglich - aber eben kaum mehr als Hausfrauenpop.

Rund eine Stunde lang legt Ramazzotti mit seinem wahrhaft hochkarätigen Ensemble knackig laut los - ohne elektronischen Schnickschnack, fast puristisch. Im Kontrast zur Schlichtheit der neuen Arrangements steht die hypermoderne Lasershow. Über die Leinwände huschen Schwarz-Weiß-Videosequenzen von Eros beim Tauchen oder beim Fußballspielen - alles technisch höchst innovativ.

Die quirlige Optik tröstet die Freunde der Nostalgie über die unbekannten Klänge hinweg. Auch der leicht ergraute Maestro selbst braucht lange, die hohen Erwartungen der Zuhörer - darunter überraschend viele Männer - zu erfüllen. "Ich bin gluucklich, hier zu sein", schmeichelt er gekonnt und erntet schmachtende Blicke aus der ersten Reihe. Dort marschiert er auch mehrmals durch, klatscht ab oder grinst für ein Selfie mit Superstar.

So nach und nach plappert und witzelt sich der Herr mit dem tätowierten Unterarm dann doch in die Herzen der Skeptiker und legt noch eine Schicht mehr auf die Pizza musica. Spätestens beim Hit von 1990 "Se bastasse una canzone" ist das Eis gebrochen. "Wenn es genügen würde, ein Lied zu singen, um den Frieden zu erreichen - ich würde den ganzen Tag singen", klingt es molto romantico. Eine Liedzeile, die sogar John Lennon gerecht würde.

Endlich ist auch die Menge so textsicher wie der Deutschen Lieblingsitaliener, der nicht einmal auf den Teleprompter blicken muss. Die anderen Oldies wie "Cose della vita" und "Più bella cosa" sind dann gewissermaßen Selbstläufer, das Publikum stimmt kräftig mit ein. Genau auf diese "Musikbox" haben die Fans gewartet. Der Römer ist Profi und weiß, wie viel Neues ein Publikum akzeptiert. Eros setzt folglich an zu den frühen süßlichen Balladen, mit denen er reich geworden ist. Seine Stimme übrigens zeigt trotz der Dauerbelastung einer aktuellen Tournee keine Spur von Erosion.

Am Ende des Konzerts jubelt die SAP-Arena und alle sind "gluucklich" - pardon - felice natürlich.