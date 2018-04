Schwetzingen/Plankstadt. (RNZ) Der vierspurige Ausbau der B 535-Ortsumgehung Schwetzingen-Plankstadt ist bis auf wenige Restarbeiten fertiggestellt. Dies hat das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) mitgeteilt. Die Arbeiten zwischen dem Tunnel Schwetzingen und dem Bereich Schwetzingen-Hirschacker würden bis zum heutigen Donnerstagabend weitestgehend abgeschlossen.

Den Verkehrsteilnehmern stehen dann auf der B 535 zwischen der A 5 und der Stadt Mannheim in beiden Fahrtrichtungen jeweils zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Auch die Zu- und Abfahrten an den Knotenpunkten sind vollständig nutzbar. Lediglich bei den noch ausstehenden Restarbeiten, wie der Montage der Schutzplanken, wird es tagsüber noch zu lokalen Einengungen kommen.

"Die Ortsumgehung Schwetzingen-Plankstadt leistet einen wichtigen Beitrag zur Entlastung der Anwohner und somit zur Verbesserung der Lebensqualität", freut sich Regierungspräsidentin Nicolette Kressl. Zudem stehe neben der A 656 nun auch eine weitere leistungsfähige Straße zwischen den Großräumen Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen zur Verfügung. Diese leistungsfähige Verbindung sei auch deswegen erforderlich, da in Kürze an der parallel verlaufenden A 656 dringend notwendige Brückenbauarbeiten stattfinden, heißt es in der RP-Mitteilung weiter.

Die neue B 535 werde dazu beitragen, dass die hierdurch entstehenden verkehrlichen Auswirkungen wesentlich geringer ausfallen. Baubeginn der Ortsumgehung B 535 war bereits im Jahr 2002. Die Straße wurde insgesamt in sechs Bauabschnitten gebaut. Im Zuge der Baumaßnahmen wurden insgesamt elf Brückenbauwerke, darunter sechs Straßen-, eine Eisenbahn-, vier Radweg- beziehungsweise Landwirtschaftswegbrücken und ein Tunnel mit zwei Röhren in offener Bauweise errichtet.

Zur Lärmminderung des Verkehrs auf der Bundesstraße 535 wurden aktive und passive Lärmschutzmaßnahmen umgesetzt. Die Baukosten für die etwa 6,3 Kilometer lange Umfahrungsstrecke belaufen sich auf rund 61 Millionen Euro, die vom Bund getragen werden, heißt es abschließend in der Mitteilung.