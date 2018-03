Von Harald Berlinghof

Mannheim. Vom Viehmarkt zum Produktionsstandort Kuhstall. Vom Handschlag zum Vorsorgevertrag. Vom Pfalzgraf zum EU-Kommissar. 400 Jahre sind eine lange Zeit. Und das, was die Menschen bewegt und anzieht, hat sich drastisch verändert. Der Mannheimer Maimarkt aber, der 1613 das erste Mal seine Tore öffnete, und in diesem Jahr sein 400-jähriges Bestehen feiert, war immer auf der Höhe seiner Zeit.

Der Zeitgeist des Jahres 2013 weht durch die 47 Hallen des Jubiläums-Markts. Die Besucher können in E-Books schmökern und E-Bikes testen. Der Mercedes SLS AMG Coupé ist das schnellste Elektro-Serienauto der Welt und den Fiat 500 gibt es serienmäßig auf Wunsch mit eingebauter Espresso-Maschine - Lifestyle-Produkte, mit denen man sich sehen lassen kann.

Doch auch die Tradition kommt nicht zu kurz. Wie immer zeugen die Tierschauen davon, wo der Maimarkt einst herkam. Als Viehmarkt gestartet, ist er heute die größte regionale Verbrauchermesse Deutschlands. In Halle 26 wird Geschichte lebendig mithilfe historischer Theater-Kulissen. Der Lanz-Bulldog, das Drais-Laufrad oder auch der Benz-Motorwagen machen deutlich, welchen außerordentlichen Beitrag die Stadt Mannheim für die Mobilität in der Welt geleistet hat.

Die Metropolregion Rhein-Neckar, in deren Herzen sich der Maimarkt befindet, präsentiert sich von ihrer besten Seite mit Schlössern, Parks, Museen, dem Internationalen Deutschen Turnfest und mit Sportangeboten. Italien hat wieder eine ganze Halle für sich, das afrikanische Dorf gehört ebenfalls bereits zur Tradition der jüngeren Maimarkt-Geschichte. Mit dabei ist in diesem Jahr wieder der Badische Blinden- und Sehbehindertenverein (BBSV), der als älteste Selbsthilfeorganisation Baden-Württembergs gilt. Neben einem eigenen Stand wird es erstmals seit 2009 auch wieder den "Dialog im Dunkeln" geben, bei dem Sehenden im stockfinsteren Keller der Maimarkthalle unter Führung eines Blinden hautnah das Gefühl vermittelt wird, wie man sich ohne Augenlicht fühlt.

"Wir möchten dadurch mit möglichst vielen Menschen in einen Dialog kommen und sie für unsere Probleme sensibilisieren", so Karl-Heinz Schneider, Vorsitzender des Vereins. Bestaunt werden kann die größte Modelleisenbahn der Region mit 300 Quadratmetern Fläche. Eine komplette Halle widmet sich dem Phänomen Lesen & Wissen, das Handwerk zeigt neueste Entwicklungen.

Regionale Kochkünste, Energieeinsparungen beim Bauen und Renovieren, Wellness und Gesundheitsprävention, aber auch Gartenhobby und Reiselust kommen nicht zu kurz. Die Ausstellung "Faszination Mollusken" bietet etwas für das Auge und zeigt Schnecken- und Muschelschalen aus allen Weltmeeren. Für den kulinarischen Zwischenstopp lädt zum 50. Mal das Festzelt Brandl auf dem Maimarkt ein.

Info: Eröffnet wird der Maimarkt am Samstag, 27. April, um 10 Uhr von Oberbürgermeister Peter Kurz, Landesinnenminister Reinhold Gall sowie dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied. Sängerin Joy Fleming rockt am 30. April den Tag der Landfrauen im Festzelt. EU-Kommissar Günther Oettinger wird am 4. Mai im Festzelt erwartet, Bundesentwicklungsminister Dirk Niebel kommt am 7. Mai.