Von Gerhard Bühler

Um dem derzeitigen Mangel an Erziehern und Erzieherinnen an Kindergärten und Horten zu begegnen, geht die Stadt Mannheim völlig neue Wege. Geeignete Langzeitarbeitslose zwischen 30 und 45 Jahren erhalten die Chance, eine pädagogische Ausbildung zu absolvieren. Für diese Personengruppe ohne Anrecht auf Ausbildungsunterstützung stellt dies eine nahezu einzigartige Chance dar, doch noch einen Berufsabschluss zu erreichen. Interesse an dem ungewöhnlichen Modellprojekt signalisiert auch die Landesregierung.

Die derzeitige eklatante Notsituation macht offenbar vieles möglich. Nachdem der Fachkräftemangel an Erzieherinnen und Erziehern im Bereich der Kindergärten und Horte durch die übliche Zahl der Berufsanfänger nicht zu decken ist und das gesetzlich vorgeschriebene Betreuungsangebot in Mannheim in Gefahr zu bringen droht, prüfte das Mannheimer Jobcenter die am Arbeitsmarkt vorhandenen Potenziale. Fündig wurde man in der Altersgruppe der 30- bis 40-Jährigen.

"Wir sind da auf eine Lücke gestoßen: Über 30-Jährige, die noch keine Berufsausbildung haben, bekommen bislang keinerlei Ausbildungsförderung für ein Studium oder Fachschulausbildung, weder über BAföG noch im Rahmen von Arbeitslosengeld SGB II", stellt Jobcenter-Geschäftsführer Hermann Genz fest. Dabei gebe es in dieser Altersgruppe großes Potenzial. In einem vom Jobcenter unter der Beteiligung der Fachbereiche Bildung, Kinder, Jugend und Familie durchgeführten Auswahlverfahren aus 137 Bewerbern wurden 91 Teilnehmer für einen dreiwöchigen Praxistest ausgewählt. In dieser Maßnahme wurden Kompetenzen und Motivation der Ausbildungsanwärter überprüft sowie die Anforderungen von Ausbildung und Beruf vermittelt. Auch Praxistage in Betreuungseinrichtungen gehörten dazu. Das erfreuliche Ergebnis: im September 2011 konnten insgesamt 47 langzeitarbeitslose SGBII-Bezieher ihre Ausbildung beginnen, darunter 41 Frauen und sechs Männer. Aufgrund vorhandenen Abiturs oder Fachhochschulreife müssen 19 Teilnehmer nur eine dreijährige Ausbildung absolvieren, für 28 Teilnehmer mit Mittlerer Reife beträgt die Dauer vier Jahre.

Während der Ausbildung erhalten die Teilnehmer eine finanzielle Unterstützung durch die Stadt, die Gesamtkosten betragen 380.000 Euro. "Das sind hoch motivierte Leute, ich erwarte keine hohe Abbrecherquote", berichtet Genz von einer guten Resonanz. Die Mannheimer Initiative hat inzwischen auch bei der Landesregierung großen Anklang gefunden.