Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg/Rhein-Neckar. Die Gartenakademie Baden-Württemberg mit Sitz in Heidelberg-Pfaffengrund feiert am heutigen Freitag ihr zehnjähriges Bestehen. Nachdem der Einrichtung wenige Jahre nach der Gründung das finanzielle Aus drohte, geht es nun stetig bergauf. Die Rhein-Neckar-Zeitung hat mit Geschäftsführerin Jeanette Schweikert über die Entwicklung gesprochen.

Vor zehn Jahren startete die Gartenakademie als Pilotprojekt des Landes. Wo steht die Institution heute?

Seit 2006 steht die Gartenakademie finanziell auf eigenen Beinen. Durch viele Ideen und mit großem Engagement konnte sich der gemeinnützige Verein einen Namen bei Freizeitgärtnern und Profis erwerben. In Baden-Württemberg und auch bundesweit ist die Gartenakademie als Bildungseinrichtung anerkannt.

Was ist die Stärke der Gartenakademie?

Unsere Themenvielfalt und die Informationen für Freizeitgärtner, die sich mit ihren Fragen rund um Garten und Pflanzen an die Experten an unserem grünen Telefon wenden können. Für die landesweit etwa zweieinhalb Millionen Freizeitgärtner, die keiner freizeitgärtnerischen Organisation angehören, sind die Gartenakademien Ansprechpartner. Die Gartenakademie Baden-Württemberg greift auch innovative Themen auf, wie beispielsweise das sogenannte "urban gardening". Das Gärtnern in der Stadt bringt Menschen die Natur näher.

Wie finanziert sich die Gartenakademie seit Ende der Pilotphase?

Wir sind ein Verein mit etwa 160 Mitgliedern. Das Landschaftsministerium finanziert bestimmte Projekte. Die Gartenakademie hat ihre Räumlichkeiten an der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau hier im Pfaffengrund, die ihr vom Ministerium für Ernährung und Ländlichen Raum zur Verfügung gestellt wurden. Einige Sponsoren unterstützen die Arbeit des Vereins.

Was waren die wichtigsten Ereignisse im Jahr 2012?

Zunächst einmal unser Umzug in größere Räume innerhalb des Geländes. Außerdem gibt es außer mir als Geschäftsführerin seit Jahresanfang mit Michaela Mosler-Wolfsteller wieder eine Halbtageskraft, die mich als Assistentin unterstützt. Bei der Vorbereitung zu den Jubiläumsfeierlichkeiten war außerdem die italienische Studentin Chiara Montagnana eine große Hilfe, die bei uns ein dreimonatiges Praktikum im Rahmen des EU-Erasmus-Programms absolviert hat. Sehr gefreut hat uns, dass Gerlinde Kretschá †mann die Schirmherrschaft über das 9. Schulgartenforum der Gartenakademie übernommen hat und bei der Tagung im Juni in Nagold innerhalb der Landesgartenschau anwesend war.

Wie sehen die Pläne für 2013 aus?

Im Juni kommenden Jahres werden wir in Heidelberg das 10. Schulgartenforum veranstalten. Außerdem wird es wieder um die 20 Informationsveranstaltungen und Seminare geben. Etwa über naturnahe Gartengestaltung. Sehr beliebt sind unsere Pflanzendoktor-Kurse, in deren Rahmen interessierte Freizeitgärtner, Profis aus der Gartenbau-Branche oder kommunale Bedienstete an einem Tag zum Beispiel viel über umweltschonenden Pflanzenschutz lernen können.

Welcher Schritt war in zehn Jahren Gartenakademie besonders wichtig?

Viele Schritte waren wichtig - eigentlich jeder einzelne. Wir konnten ein großes Netzwerk aufbauen und mit vielen Kooperationspartnern für gemeinsame Ziele arbeiten. Im Jahr 2007 war die Gartenakademie Gründungsmitglied des "Gartennetzes Deutschland". Mit dem Gartennetz Baden-Württemberg trägt die Gartenakademie zur Unterstützung der Gartenkultur im Gartenland Baden-Württemberg bei.

Wie feiert die Gartenakademie ihr zehnjähriges Bestehen?

Mit dem heutigen Festabend in der Aula der LVG. Wir erwarten über 100 Gäste, darunter den Bundestagsabgeordneten Lothar Binding und Bettina Gräfin Bernadotte, Geschäftsführerin der Mainau-GmbH. Ihre verstorbene Mutter Sonja war 2007 erstes Einzelmitglied der Gartenakademie, und sie unterstützt die Anliegen der Gartenakademie in deren Sinn weiter. Außerdem wird in drei Festvorträgen die Themenvielfalt der Gartenkultur zum Ausdruck gebracht.