Von Peter Wiest

Mannheim. Lampenfieber scheinen zumindest diese drei nicht zu kennen. "Aufregend war das nicht wirklich. Aber es war sehr interessant - und es hat jede Menge Spaß gemacht", sagt die 14-jährige Jasmin. "Stimmt", pflichtet ihr der gleichaltrige Florian bei, "das war cool - auch wenn es für mich neu war, einfach mal nur zu singen". Noch lockerer betrachtet das Ganze der elfjährige Arne. "Ja, war schon Klasse", sagt er, "aber noch mehr freue ich mich darauf, dann im kommenden Juni zusammen mit 6000 anderen vor genau so vielen Zuhörern hier in der SAP-Arena zu singen". Ihren großen Auftritt werden die drei Schüler der Mannheimer Johannes-Kepler-Schule dort am 27. Juni haben. Dann kommt "6K United" erstmals in die Metropolregion.

Das interaktive Musikprojekt für Kinder zwischen acht und 14 Jahren war im vergangenen Jahr in Hamburg, Berlin und Düsseldorf an den Start gegangen. Ins Leben gerufen haben es Musiker und Musikpädagogen um den 35-jährigen Professor für Ensemblearbeit an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Frankfurt, Fabian Sennholz, der auch musikalischer Leiter der Tim Bendzko-Band ist: "Um Kinder nachhaltig für das Singen und Musizieren zu begeistern und um außerdem Lehrkräften an Schulen Abwechslung, Inspiration und Know-how für den Musikunterricht zu bieten", wie er in der SAP-Arena erläutert. Die Idee dahinter: Bei "6K" stehen alles in allem 6000 Kinder auf der Bühne ("k" ist eine vor allem im Internet gebräuchliche Abkürzung für die Zahl 1000), singen und gestalten ihr ganz eigenes professionelles Konzert.

"Bei den bisherigen Konzerten hat sich schnell gezeigt, dass dadurch ein regelrechtes Singfieber entfacht worden ist", sagt Sennholz. "Wir haben gemerkt, dass ein ganz anderes Feeling entsteht, wenn sich Schüler als aktive Musiker fühlen, die auf einer großen Bühne stehen - und wenn Tausende von Menschen gekommen sind, nur um sie zu hören und zu sehen". Dieses "Feeling" kennt Sennholz selbst nicht zuletzt von seinen Auftritten mit Musikern wie Tim Bendzko nur zu gut. Genau das war es denn auch, was ihn auf die Idee brachte für sein "6K United"-Projekt, mit dem er jetzt eben auch Kindern dieses einzigartige Gefühl vermitteln will.

Einen Vorgeschmack auf das, was da auf die jungen Sänger und ihr Publikum zukommen wird, gibt es an diesem Tag bei einer Probe in der SAP-Arena, zu der etwa 200 Schülerinnen und Schüler der Johannes-Kepler-Schule, der Friedrich-Ebert-Schule und des Moll-Gymnasiums aus Mannheim sowie der Heidelberger Staufenbergschule gekommen sind. Gut eine Stunde lang proben sie unter der originellen Regie von Sennholz sowie in Begleitung einer Band aus professionellen Musikern und bringen eine ganz eigene Version des Fanta 4-Hits "Zusammen" und danach auch noch des Stücks "Lieblingsmensch" von Namika auf die Bühne - beziehungsweise die Arena-Ränge. Dort nämlich werden die 6000 jungen Sänger am 27. Juni bei ihrem großen Auftritt stehen - was das Konzert zu einem noch ungewöhnlicheren Event machen wird.

Begeistert von dem Ganzen zeigen sich neben den Schülern auch die Lehrer, die mitgekommen sind. Sie und ihre Kollegen aller Schulen, die sich an "6K" beteiligen, proben in den kommenden Wochen mit ihren Schülern nach den Vorgaben der Organisatoren. "Das ist eine ganz großartige Sache", so Tibor Stettin vom Moll-Gymnasium: "Dieses Projekt hat nicht nur einen sehr hohen pädagogischen Stellenwert, sondern es bietet den Kindern auch eine wundervolle Abwechslung zum Schul-Alltag." Ähnlich sieht es auch Ina Schuchardt-Groth, Musiklehrerin an der Johannes-Kepler-Schule: "Ich finde es toll, mit welcher Begeisterung die Jungen und Mädchen hier rangehen. Das wird für sie ein unvergessliches Erlebnis werden".

Teilnehmen können am Musikprojekt "6K United" Schüler der 3. bis 7. Klasse sowie Chöre mit Kindern zwischen acht und 14 Jahren. Das musikalische Repertoire wird immer aktuell zusammengestellt; es ist überwiegend deutschsprachig und umfasst diverse Genres von Rock und Pop über Klassik bis hin zu Volksliedern.

Info: Für den Auftritt in Mannheim können sich Schulen und Chöre noch bis zum 15. Februar anmelden über die Website www.6k-united.de. Dort sind auch Tickets für das Konzert am 27. Juni in der SAP Arena erhältlich.