Worms. (dpa-lrs) Nachdem ein Mann in Worms schwere Verletzungen bei einer Messerattacke erlitten hat, fahndet die Polizei nun nach dem mutmaßlichen Täter. Bei einer ersten Vernehmung hat das 51 Jahre alte Opfer angegeben, dass es sich um einen Bekannten handelt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Behörde ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Der Zustand des Wormsers sei nach einer Operation stabil.

Der Mann war am Mittwoch blutend durch Worms gelaufen und hatte einen Polizeieinsatz ausgelöst. Passanten bemerkten ihn und alarmierten die Behörden. Nach seiner Operation hat der Mann den Ermittlern erzählt, was vorgefallen war.

Demnach habe er sich am Mittwoch mit mehreren Personen am Lutherdenkmal der Stadt aufgehalten. Dort sei er mit einem Bekannten in Streit geraten. Der Konflikt sei eskaliert und der Bekannte habe ihn mit einem Messer schwer verletzt.