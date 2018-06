Lampertheim. (pol/mare) Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat einen Untersuchungshaftbefehl gegen einen 20 Jahre alten Mann aus Lampertheim beantragt. Er steht laut Polizeibericht unter dringendem Tatverdacht, seit seiner letzten Haftentlassung im November 2017 mehrere Straftaten im Bereich der Bergstraße begangen zu haben.

Der Haftrichter des Amtsgerichts Lampertheim kam dem Antrag nach und ordnete am Dienstag die erneute Haft des Heranwachsenden an.

Heppenheimer Beamte haben in ihren Ermittlungen, insbesondere nach einem Autodiebstahl in Lampertheim und dem nur vier Stunden späteren begangenen Raub in einer Bäckereifiliale in der Bürstädter Straße am 11. Januar, den Verdacht gegen den 20-Jährigen durch Spurenabgleiche und Zeugenaussagen erhärten können.

Der Mann beging die zwei Taten mit einem noch nicht bekannten Komplizen, der weiterhin von den Kriminalbeamten gesucht wird. Hierzu nehmen die Ermittler noch Zeugenhinweise unter Telefon 06252/7060 entgegen.

Neben dem wird sich der Heranwachsenden noch in fünf weiteren Delikten - wie Fahren ohne Fahrerlaubnis, gefährliche Körperverletzung, Hausfriedensbruch und Tankbetrug - strafrechtlich verantworten müssen.